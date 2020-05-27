Коханка Жигунова прокоментувала свою схожість з Заворотнюк

Марія Дідик люди 13:16, 27.05.2020

Нова обраниця російського актора Сергія Жигунова, який пішов від дружини Віри Новікової, Вікторія Ворожбит вперше прокоментувала свою схожість з колишньою коханою артиста Анастейша Заворотнюк.

Ворожбит прокоментувала порівняння із зіркою "Моєї прекрасної няні" на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/vikavorozhbit

"Ви помиляєтеся. Я - Вікторія Ворожбит. Я схожа на себе і на маму з татом. Решту придумали журналісти", - відповіла вона на коментар "Та ви просто Настя Заворотнюк!".

instagram.com/vikavorozhbit

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.

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