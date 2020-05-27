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27 травня • оновлено в 14:44
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Коханка Жигунова прокоментувала свою схожість з Заворотнюк

4.2т
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Нова обраниця російського актора Сергія Жигунова, який пішов від дружини Віри Новікової, Вікторія Ворожбит вперше прокоментувала свою схожість з колишньою коханою артиста Анастейша Заворотнюк.

Ворожбит прокоментувала порівняння із зіркою "Моєї прекрасної няні" на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Коханка Жигунова прокоментувала свою схожість з Заворотнюк

instagram.com/vikavorozhbit

"Ви помиляєтеся. Я - Вікторія Ворожбит. Я схожа на себе і на маму з татом. Решту придумали журналісти", - відповіла вона на коментар "Та ви просто Настя Заворотнюк!".

Коханка Жигунова прокоментувала свою схожість з Заворотнюк

instagram.com/vikavorozhbit

Тепер у мене є машинка для стрижки, прямі ножиці, філіровочние ножиці і навіть задоволені клієнти. Виявилося, що на ютубі мільйон роликів з докладними майстер-класами по будь-яким стрижок. Цікаво, які ще нові скіли доведеться освоїти на карантині? 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ Стрижка на фото ще з мирного життя, від @ivan_savski_hair, фото @ aleksfoto1, жакет @varlakovalexander @av_limited # вікторіяворожбіт самоізоляція # відкрийте перукарні # вікторіяворожбіт # ворожбит

Публікація від Вікторія Ворожбит (@vikavorozhbit)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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