Коханка Жигунова прокоментувала свою схожість з Заворотнюк

Нова обраниця російського актора Сергія Жигунова, який пішов від дружини Віри Новікової, Вікторія Ворожбит вперше прокоментувала свою схожість з колишньою коханою артиста Анастейша Заворотнюк.
Ворожбит прокоментувала порівняння із зіркою "Моєї прекрасної няні" на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/vikavorozhbit
"Ви помиляєтеся. Я - Вікторія Ворожбит. Я схожа на себе і на маму з татом. Решту придумали журналісти", - відповіла вона на коментар "Та ви просто Настя Заворотнюк!".
instagram.com/vikavorozhbit
Тепер у мене є машинка для стрижки, прямі ножиці, філіровочние ножиці і навіть задоволені клієнти. Виявилося, що на ютубі мільйон роликів з докладними майстер-класами по будь-яким стрижок. Цікаво, які ще нові скіли доведеться освоїти на карантині? 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ Стрижка на фото ще з мирного життя, від @ivan_savski_hair, фото @ aleksfoto1, жакет @varlakovalexander @av_limited # вікторіяворожбіт самоізоляція # відкрийте перукарні # вікторіяворожбіт # ворожбит
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.
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