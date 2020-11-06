Коханка Тарзана заявила, що сильно захворіла

Коханка російського стриптизера Сергія Глушка (Тарзана), актриса Анастасія Шульженко, з якою він зраджував своїй дружині Наташі Корольовій, заявила, що важко захворіла. Дівчина порадила підписникам носити маски та берегти себе.

Подробицями свого стану Шульженко поділилася на особистій сторінці в Instagram. До речі, про те, чим саме вона захворіла – актриса вирішила не розголошувати.

"Та вже, коли дочекаєшся лікаря додому, може пройти ціла вічність. Ну або, як мінімум, можна одужати й знову захворіти. Чай, мед, лимон, імбир, терафлю, сироп з солодки та парацетамол – не допомагають. Не думала, що так сильно захворію. Стан жахливий", – написала Шульженко.

Instagram Анастасії Шульженко

Вона також додала, що носіння маски не допомогло уникнути проблем зі здоров'ям.

"Носіть маски, бережіть себе. Хоча я не впевнена, що вони допомагають. Мені не допомогла. Тепер постільний режим", – підсумувала актриса.

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