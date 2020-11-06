Коханка Тарзана заявила, що сильно захворіла
Коханка російського стриптизера Сергія Глушка (Тарзана), актриса Анастасія Шульженко, з якою він зраджував своїй дружині Наташі Корольовій, заявила, що важко захворіла. Дівчина порадила підписникам носити маски та берегти себе.
Подробицями свого стану Шульженко поділилася на особистій сторінці в Instagram. До речі, про те, чим саме вона захворіла – актриса вирішила не розголошувати.
"Та вже, коли дочекаєшся лікаря додому, може пройти ціла вічність. Ну або, як мінімум, можна одужати й знову захворіти. Чай, мед, лимон, імбир, терафлю, сироп з солодки та парацетамол – не допомагають. Не думала, що так сильно захворію. Стан жахливий", – написала Шульженко.
Вона також додала, що носіння маски не допомогло уникнути проблем зі здоров'ям.
"Носіть маски, бережіть себе. Хоча я не впевнена, що вони допомагають. Мені не допомогла. Тепер постільний режим", – підсумувала актриса.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзан). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".