Коханка Тарзана про вагітність: я оббрехала людину, у мене негативний тест

Акторка Анастасія Шульженко, яка стверджувала, що чекає на дитину від чоловіка співачки Наташі Корольової, артиста Тарзана (Сергія Глушка), зробила публічний тест на вагітність.

Такий вчинок дівчина здійснила в ефірі шоу "На самом деле" намагаючись довести, що батьком її дитини є Глушко, з яким у неї тривалий час був роман. Зазначимо, що Шульженко зробила повторний тест за лаштунками програми – він показав негативний результат. Побачивши одну смужку, коханка Тарзана спочатку втратила свідомість, потім прийшла до тями й розплакалася, визнавши, що оббрехала артиста (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

"Я оббрехала людину, у мене негативний тест... Якби я знала, що не вагітна, я б ніколи не стала розповідати про відносини з Сергієм. Виходить, я обмовила людину, і це просто жахливо. Я не розумію, як таке можливо", – зі сльозами на очах зізналася вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Корольової зникли прикраси і гроші з квартири, коли вона була у відпустці. Поки артистка відпочивала, в гості до її чоловіка нібито прийшли малознайомі дівчата, яких запідозрили в крадіжці. Серед них була і Анастасія Шульженко. Пізніше вона запевнила, що вагітна від Тарзана, а заява про крадіжку – це жіноча помста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наташа Корольова заявила, що дівчина могла прийти в їхній будинок з метою шантажу. Співачка також додала, що у Шульженко можуть бути інтимні фото і відео Корольової і Тарзана.

Пізніже Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".