Коханка Тарзана пригрозила стриптизеру правдою про їхні стосунки

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Коханка Тарзана пригрозила стриптизеру правдою про їхні стосунки

Коханка Сергія Глушка (Тарзана) Анастасія Шульженко опублікувала нове відеозвернення, в якому попросила екскоханого припинити її провокувати.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина звернулася до Тарзана, щоб той зупинився і припинив перетворювати все на фарс і абсурд (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, Шульженко почали жорстко труїти. І тепер їй набридли часті нагадування про минуле життя. У відеозверненні вона підкреслила, щоб стриптизер припинив педалювати скандальну тему.

"Знаєш, Сергію, не зли мене. Якщо ти справді хочеш, щоб я розповіла взагалі все, все на чому будувалися наші відносини. Я далека від думки, що це необхідно в інформаційному просторі. Не дратуй мене, будь ласка", – сказала Анастасія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста й звинувачувати в крадіжці.

  • Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

  • Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

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