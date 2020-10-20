Коханка Тарзана показала поцілунок з ним на фото та висміяла виправдання стриптизера

Ольга Веркалець Люди 15:08, 20.10.2020

Коханка Сергія Глушка (Тарзана) Анастасія Шульженко висміяла стриптизера за те, що він не хоче нести відповідальність за свої вчинки.

Таку думку вона висловила на своїй сторінці в Instagram. Також дівчина опублікувала знімок, на якому цілує Тарзана (фото дивіться нижче).

"ЗМІ винні? А я їм хочу сказати спасибі за те, що дали мені можливість захистити себе! Бо з наявним адміністративним ресурсом, люди із зіркою в чолі можуть творити, що завгодно! А мені простій смертній, що робити? Тихо і мирно змиритися з тим, що хочуть на мене повісити?" – обурилася Шульженко.

Поцілунок Шульженко з Тарзаном.
Instagram Анастасія Шульженко

Дівчина також пояснила, що вирішила розповісти про стосунки з Тарзаном тільки після того, як дружина стриптизера Наташа Корольова хотіла звинуватити її в крадіжці. Проте Шульженко запевнила, що не брала ніяких прикрас у співачки.

"Можете звинувачувати мене в цинізмі, відсутності душі та розуму, але мені начхати, я більше ніколи, нікому не дам себе образити", – додала Шульженко.

Шульженко опублікувала фото, на якому цілує Тарзана.
Instagram Анастасія Шульженко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста й звинувачувати в крадіжці.

  • Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

  • Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

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