Коханка Тарзана показала поцілунок з ним на фото та висміяла виправдання стриптизера

Коханка Сергія Глушка (Тарзана) Анастасія Шульженко висміяла стриптизера за те, що він не хоче нести відповідальність за свої вчинки.

Таку думку вона висловила на своїй сторінці в Instagram. Також дівчина опублікувала знімок, на якому цілує Тарзана (фото дивіться нижче).

"ЗМІ винні? А я їм хочу сказати спасибі за те, що дали мені можливість захистити себе! Бо з наявним адміністративним ресурсом, люди із зіркою в чолі можуть творити, що завгодно! А мені простій смертній, що робити? Тихо і мирно змиритися з тим, що хочуть на мене повісити?" – обурилася Шульженко.

Дівчина також пояснила, що вирішила розповісти про стосунки з Тарзаном тільки після того, як дружина стриптизера Наташа Корольова хотіла звинуватити її в крадіжці. Проте Шульженко запевнила, що не брала ніяких прикрас у співачки.

"Можете звинувачувати мене в цинізмі, відсутності душі та розуму, але мені начхати, я більше ніколи, нікому не дам себе образити", – додала Шульженко.

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