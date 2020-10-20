Коханка Тарзана показала поцілунок з ним на фото та висміяла виправдання стриптизера
Коханка Сергія Глушка (Тарзана) Анастасія Шульженко висміяла стриптизера за те, що він не хоче нести відповідальність за свої вчинки.
Таку думку вона висловила на своїй сторінці в Instagram. Також дівчина опублікувала знімок, на якому цілує Тарзана (фото дивіться нижче).
"ЗМІ винні? А я їм хочу сказати спасибі за те, що дали мені можливість захистити себе! Бо з наявним адміністративним ресурсом, люди із зіркою в чолі можуть творити, що завгодно! А мені простій смертній, що робити? Тихо і мирно змиритися з тим, що хочуть на мене повісити?" – обурилася Шульженко.
Дівчина також пояснила, що вирішила розповісти про стосунки з Тарзаном тільки після того, як дружина стриптизера Наташа Корольова хотіла звинуватити її в крадіжці. Проте Шульженко запевнила, що не брала ніяких прикрас у співачки.
"Можете звинувачувати мене в цинізмі, відсутності душі та розуму, але мені начхати, я більше ніколи, нікому не дам себе образити", – додала Шульженко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста й звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".