Коханка розчленованого Картрайта розповіла правду про стосунки з репером
У Санкт-Петербурзі співробітники Слідчого комітету Росії допитали коханку українського репера Енді Картрайта (Олександра Юшко), якого розчленувала дружина Марина Кохал.
Про це повідомив MK.RU адвокат потерпілої сторони Антон Кобіт. Так, 25-річна дівчина Надія Романенко зізналася, що в них з репером були тривалі стосунки, і вони планували залишитися разом.
У бесіді з РЕН ТВ коханка розповіла, що познайомилася з Юшко в 2014 році, але тісно спілкуватися почала в 2017 році, коли музикант вже був одружений. Незабаром дружина репера дізналася про іншу дівчину, знайшовши на одязі чоловіка жіноче волосся. Кохал спочатку поголила голову, а потім перефарбувалася в блондинку, щоб не бути схожою на його пасію.
За розповідями Романенко, Картрайт хотів розлучитися з дружиною, коли в неї почалися нервові зриви. Однак коли про це заходила розмова заходила, Кохал брала дитину на руки і починала кричати.
Дівчина останній раз бачилася з Юшко в березні, а потім вона поїхала до Пензи. 27 липня Надія написала, що виїжджає до Петербурга, на що їй прийшла відповідь: "Які пропозиції?" Вона запідозрила, що телефон репера знаходиться в руках Кохал, і вирішила припинити листування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський репер українського походження Енді Картрайт помер в Санкт-Петербурзі. Марина Кохал нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетах. На четвертий день вона зателефонувала адвокату й повідомила про те, що трапилося. Той, в свою чергу, повідомив в поліцію.
Однак в поліції спростували версію Кохал. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.
Також стало відомо, що Кохал розчленувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту у квартирі знаходився їхня з музикантом 2,5-річна дитина.
ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці та відварила їх з сіллю.
Кохал заарештували на два місяці за звинуваченням в умисному вбивстві чоловіка.