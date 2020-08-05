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Коханка розчленованого Картрайта розповіла правду про стосунки з репером

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
7,3 т.
Репер Енді Картрайт

Репер Енді Картрайт. Радо "Комсомольська правда"

У Санкт-Петербурзі співробітники Слідчого комітету Росії допитали коханку українського репера Енді Картрайта (Олександра Юшко), якого розчленувала дружина Марина Кохал.

Про це повідомив MK.RU адвокат потерпілої сторони Антон Кобіт. Так, 25-річна дівчина Надія Романенко зізналася, що в них з репером були тривалі стосунки, і вони планували залишитися разом.

У бесіді з РЕН ТВ коханка розповіла, що познайомилася з Юшко в 2014 році, але тісно спілкуватися почала в 2017 році, коли музикант вже був одружений. Незабаром дружина репера дізналася про іншу дівчину, знайшовши на одязі чоловіка жіноче волосся. Кохал спочатку поголила голову, а потім перефарбувалася в блондинку, щоб не бути схожою на його пасію.

Коханка Картрайта Надія Романенко

Коханка Картрайта Надія Романенко MK.RU

За розповідями Романенко, Картрайт хотів розлучитися з дружиною, коли в неї почалися нервові зриви. Однак коли про це заходила розмова заходила, Кохал брала дитину на руки і починала кричати.

Дівчина останній раз бачилася з Юшко в березні, а потім вона поїхала до Пензи. 27 липня Надія написала, що виїжджає до Петербурга, на що їй прийшла відповідь: "Які пропозиції?" Вона запідозрила, що телефон репера знаходиться в руках Кохал, і вирішила припинити листування.

Кохал змінила зовнішність після того, як дізналася про зраду чоловіка

Кохал змінила зовнішність після того, як дізналася про зраду чоловіка Lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російський репер українського походження Енді Картрайт помер в Санкт-Петербурзі. Марина Кохал нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетах. На четвертий день вона зателефонувала адвокату й повідомила про те, що трапилося. Той, в свою чергу, повідомив в поліцію.

  • Однак в поліції спростували версію Кохал. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.

  • Також стало відомо, що Кохал розчленувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту у квартирі знаходився їхня з музикантом 2,5-річна дитина.

  • ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці та відварила їх з сіллю.

  • Кохал заарештували на два місяці за звинуваченням в умисному вбивстві чоловіка.

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