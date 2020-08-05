Коханка розчленованого Картрайта розповіла правду про стосунки з репером

У Санкт-Петербурзі співробітники Слідчого комітету Росії допитали коханку українського репера Енді Картрайта (Олександра Юшко), якого розчленувала дружина Марина Кохал.

Про це повідомив MK.RU адвокат потерпілої сторони Антон Кобіт. Так, 25-річна дівчина Надія Романенко зізналася, що в них з репером були тривалі стосунки, і вони планували залишитися разом.

У бесіді з РЕН ТВ коханка розповіла, що познайомилася з Юшко в 2014 році, але тісно спілкуватися почала в 2017 році, коли музикант вже був одружений. Незабаром дружина репера дізналася про іншу дівчину, знайшовши на одязі чоловіка жіноче волосся. Кохал спочатку поголила голову, а потім перефарбувалася в блондинку, щоб не бути схожою на його пасію.

Коханка Картрайта Надія Романенко MK.RU

За розповідями Романенко, Картрайт хотів розлучитися з дружиною, коли в неї почалися нервові зриви. Однак коли про це заходила розмова заходила, Кохал брала дитину на руки і починала кричати.

Дівчина останній раз бачилася з Юшко в березні, а потім вона поїхала до Пензи. 27 липня Надія написала, що виїжджає до Петербурга, на що їй прийшла відповідь: "Які пропозиції?" Вона запідозрила, що телефон репера знаходиться в руках Кохал, і вирішила припинити листування.

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