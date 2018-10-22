Коханка Петросяна розповіла про свою вагітність

Коханка коміка Євгена Петросяна, який зараз перебуває у шлюборозлучному процесі зі своєю дружиною Оленою Степаненко, спростувала чутки про свою вагітність. Тетяна Брухунова заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

Також інформацію спростував адвокат коміка Сергій Жорін. Про це повідомляє "СтарХіт".

"Інформація про мою вагітність не відповідає дійсності", — говорить Брухунова.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, у 29-річної коханки відомого російського гумориста Євгена Петросяна — Тетяни Брухунової — виявилася елітна нерухомість у центрі Москви. Згідно з документами, 20 квітня 2016 року Тетяна Брухунова купила квартиру в центрі Москви, на вулиці Лісовій, площею 77,5 кв. м.