МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Коханка Петросяна розповіла про свою вагітність

7.2тЧитати матеріал російською

Коханка коміка Євгена Петросяна, який зараз перебуває у шлюборозлучному процесі зі своєю дружиною Оленою Степаненко, спростувала чутки про свою вагітність. Тетяна Брухунова заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

Також інформацію спростував адвокат коміка Сергій Жорін. Про це повідомляє "СтарХіт".

Коханка Петросяна розповіла про свою вагітність
Новини
''Борсалася у г**ні": Лесь Подерв'янський розповів про майбутнє України

"Інформація про мою вагітність не відповідає дійсності", — говорить Брухунова.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, у 29-річної коханки відомого російського гумориста Євгена Петросяна — Тетяни Брухунової — виявилася елітна нерухомість у центрі Москви. Згідно з документами, 20 квітня 2016 року Тетяна Брухунова купила квартиру в центрі Москви, на вулиці Лісовій, площею 77,5 кв. м.

Особа
Євген Петросян
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
8
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги