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Коханка Петросяна перестала приховувати роман з гумористом

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Молода асистентка і ймовірна коханка російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше розмістила кадри з ним на особистій сторінці в Instagram.

Так, пара відвідала Масандрівський палац імператора Олександра III в Криму. В опублікованих Тетяною сторіз можна побачити, як в ході екскурсії в якийсь момент вона навела камеру на Петросяна, який розмовляв з екскурсоводом. Потім Бурхунова поспішила відвести об'єктив.

Коханка Петросяна перестала приховувати роман з гумористом

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Фото: Life.ru

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Коханка Петросяна перестала приховувати роман з гумористом

Брухунова і Петросян відпочивають в Криму

Фото з Instagram

Зазначимо, що раніше Тетяна ніколи не публікувала в соцмережі фото і відео з Євгеном Петросяном. При цьому можна було здогадатися, що вони відпочивають разом. Закохані активно фотографували один одного, також їх неодноразово заставали разом на театральних постановках.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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