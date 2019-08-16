Коханка Петросяна перестала приховувати роман з гумористом

Молода асистентка і ймовірна коханка російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше розмістила кадри з ним на особистій сторінці в Instagram.
Так, пара відвідала Масандрівський палац імператора Олександра III в Криму. В опублікованих Тетяною сторіз можна побачити, як в ході екскурсії в якийсь момент вона навела камеру на Петросяна, який розмовляв з екскурсоводом. Потім Бурхунова поспішила відвести об'єктив.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
Фото: Life.ru
Брухунова і Петросян відпочивають в Криму
Фото з Instagram
Зазначимо, що раніше Тетяна ніколи не публікувала в соцмережі фото і відео з Євгеном Петросяном. При цьому можна було здогадатися, що вони відпочивають разом. Закохані активно фотографували один одного, також їх неодноразово заставали разом на театральних постановках.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
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