Коханка Петросяна перестала приховувати роман з гумористом

Молода асистентка і ймовірна коханка російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше розмістила кадри з ним на особистій сторінці в Instagram.

Так, пара відвідала Масандрівський палац імператора Олександра III в Криму. В опублікованих Тетяною сторіз можна побачити, як в ході екскурсії в якийсь момент вона навела камеру на Петросяна, який розмовляв з екскурсоводом. Потім Бурхунова поспішила відвести об'єктив.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова Фото: Life.ru

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Брухунова і Петросян відпочивають в Криму Фото з Instagram

Зазначимо, що раніше Тетяна ніколи не публікувала в соцмережі фото і відео з Євгеном Петросяном. При цьому можна було здогадатися, що вони відпочивають разом. Закохані активно фотографували один одного, також їх неодноразово заставали разом на театральних постановках.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

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