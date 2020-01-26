Коханка Максима Віторгана зробила жахливу річ: той з вигуком показав відео

Коханка Максима Віторгана Ніно Нінідзе проковтнула дещо страшне, чим викликала бурхливу реакцію коханого.

У Сторіс Віторгана відповідне відео з'явилося 25 січня.

Ніно Нінідзе наколює на виделку дивний довгастий продукт, схожий на тонке щупальце членистоногого.

Ніно Нінідзе

Потім під вигук Віторгана "Жахливо!" ковтає його.

Ніно Нінідзе

Раніше OBOZREVATEL писав, як Віторган злив в мережу непристойне повідомлення від няні їх сина з Собчак.

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