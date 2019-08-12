"Коханий завжди зі мною!" Лорак вперше прокоментувала новий роман

Українська співачка Ані Лорак, яка зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, вперше прокоментувала нові відносини.

Так, в коментарі для МузТВ вона сказала, що тепер уже не затримується на вечірках після заходів, а поспішає додому, щоб провести час з коханою людиною (відео дивіться нижче).

Ані Лорак Фото з Instagram

"Тепер не затримуюся на гучних вечірках. Завжди пам'ятаю про те, що треба швиденько бігти додому, адже зустрічати світанок треба з коханими людьми. А коханий завжди зі мною", — заявила Лорак.

Ані Лорак і Єгор Гліб Фото з Instagram

Нагадаємо, що новим обранцем співачки став 26-річний українець Єгор Гліб. Чутки про їхній роман почали поширюватися ще на початку літа 2019 року. Пару неодноразово бачили разом під час концертів і світських заходів. У червні Лорак підтвердила факт відносин з Єгором. Про те, хто такий Єгор Гліб, читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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