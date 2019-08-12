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"Коханий завжди зі мною!" Лорак вперше прокоментувала новий роман

2.8т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, вперше прокоментувала нові відносини.

Так, в коментарі для МузТВ вона сказала, що тепер уже не затримується на вечірках після заходів, а поспішає додому, щоб провести час з коханою людиною (відео дивіться нижче).

"Коханий завжди зі мною!" Лорак вперше прокоментувала новий роман

Ані Лорак

Фото з Instagram

"Тепер не затримуюся на гучних вечірках. Завжди пам'ятаю про те, що треба швиденько бігти додому, адже зустрічати світанок треба з коханими людьми. А коханий завжди зі мною", — заявила Лорак.

"Коханий завжди зі мною!" Лорак вперше прокоментувала новий роман

Ані Лорак і Єгор Гліб

Фото з Instagram

Нагадаємо, що новим обранцем співачки став 26-річний українець Єгор Гліб. Чутки про їхній роман почали поширюватися ще на початку літа 2019 року. Пару неодноразово бачили разом під час концертів і світських заходів. У червні Лорак підтвердила факт відносин з Єгором. Про те, хто такий Єгор Гліб, читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Ані Лорак
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Попович Олег
Попович Олег
Да на фиг она кому нужна а тем более её судьба и её любовники, шлюха московская обычная.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
смешно
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