"Коханий завжди зі мною!" Лорак вперше прокоментувала новий роман

Українська співачка Ані Лорак, яка зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, вперше прокоментувала нові відносини.
Так, в коментарі для МузТВ вона сказала, що тепер уже не затримується на вечірках після заходів, а поспішає додому, щоб провести час з коханою людиною (відео дивіться нижче).
Ані Лорак
Фото з Instagram
"Тепер не затримуюся на гучних вечірках. Завжди пам'ятаю про те, що треба швиденько бігти додому, адже зустрічати світанок треба з коханими людьми. А коханий завжди зі мною", — заявила Лорак.
Ані Лорак і Єгор Гліб
Фото з Instagram
Нагадаємо, що новим обранцем співачки став 26-річний українець Єгор Гліб. Чутки про їхній роман почали поширюватися ще на початку літа 2019 року. Пару неодноразово бачили разом під час концертів і світських заходів. У червні Лорак підтвердила факт відносин з Єгором. Про те, хто такий Єгор Гліб, читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Ані Лорак розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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