Коханець Заворотнюк замахнувся на Нобелівку завдяки українській землі

Артист Сергій Жигунов, який прославився завдяки роману з Анастасією Заворотнюк, замахнувся на Нобелівську премію, виростивши лимони в українському Криму.

Лимони Жигунов показав в Інстаграм.

"У Криму не ростуть цитрусові, зрештою, так всі вважають. Сиджу і думаю, чи дадуть мені Нобелівську премію в галузі ботаніки", - написав артист.

Також він розповів, як колись віз саджанці мандарина і лимона з російського Сочі в українську Ялту.

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