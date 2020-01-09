Коханець Заворотнюк замахнувся на Нобелівку завдяки українській землі

Артист Сергій Жигунов, який прославився завдяки роману з Анастасією Заворотнюк, замахнувся на Нобелівську премію, виростивши лимони в українському Криму.
Лимони Жигунов показав в Інстаграм.
"У Криму не ростуть цитрусові, зрештою, так всі вважають. Сиджу і думаю, чи дадуть мені Нобелівську премію в галузі ботаніки", - написав артист.
Також він розповів, як колись віз саджанці мандарина і лимона з російського Сочі в українську Ялту.
Серіал "Швидкі родичі" знімали в Сочі перед Новим 2016 роком. Усе узбережжя було в мандаринах, мандарини рвали серце 💔 У вихідний день поїхав в магазин при ботанічному саду і купив саджанці мандарина і лимона. Моста ще не було, а автобус з Сочі до Ялти йшов, як літак до Тімбукту або навіть довше, але саджанці доїхали. У Криму не ростуть цитрусові, по крайней мере, так всі вважають. Сиджу і думаю, чи дадуть мені Нобелівську премію в області ботаніки 🤔🤔😁😁😁 # Жигунов # сергейжігунов # утроботаніка
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