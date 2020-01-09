Головна Новини
9 січня • оновлено в 13:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Коханець Заворотнюк замахнувся на Нобелівку завдяки українській землі

642
Читати матеріал російською

Артист Сергій Жигунов, який прославився завдяки роману з Анастасією Заворотнюк, замахнувся на Нобелівську премію, виростивши лимони в українському Криму.

Лимони Жигунов показав в Інстаграм.

Новини
Коханець Заворотнюк опинився в українському лісі: фото

"У Криму не ростуть цитрусові, зрештою, так всі вважають. Сиджу і думаю, чи дадуть мені Нобелівську премію в галузі ботаніки", - написав артист.

Також він розповів, як колись віз саджанці мандарина і лимона з російського Сочі в українську Ялту.

Серіал "Швидкі родичі" знімали в Сочі перед Новим 2016 роком. Усе узбережжя було в мандаринах, мандарини рвали серце 💔 У вихідний день поїхав в магазин при ботанічному саду і купив саджанці мандарина і лимона. Моста ще не було, а автобус з Сочі до Ялти йшов, як літак до Тімбукту або навіть довше, але саджанці доїхали. У Криму не ростуть цитрусові, по крайней мере, так всі вважають. Сиджу і думаю, чи дадуть мені Нобелівську премію в області ботаніки 🤔🤔😁😁😁 # Жигунов # сергейжігунов # утроботаніка

Публікація від Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Дивіться також на OBOZREVATEL, як зараз виглядає маленька дочка Анастасії Заворотнюк.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги