Коханець Заворотнюк вистрілив "кулею з г**на" в Данилу Козловського

Артист Сергій Жигунов, який прославився гучним романом з Анастасією Заворотнюк, вистрілив "кулею з г**на" в свого молодшого колегу Данилу Козловського.

Зокрема, в Інстаграм Жигунов розповів, що на фільм "Підземелля відьом" (1990), де він зіграв одну з головних ролей, прийшло більше глядачів, ніж на "Вікінг" (2016), де головну роль зіграв Козловський.

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"Російською кажучи, робили з г**на кулю, переживали, звичайно, що все це буде видно. Але глядач виявився великодушним, і 8 мільйонів людей прийшли в кіно дивитися "Підземелля відьом". Це більше, ніж, наприклад, "Вікінг"", - написав Жигунов.

Варто зазначити, що "Вікінг", де Козловський зіграв князя Володимира, став найдорожчим фільмом в історії російського кінематографа – його виробництво обійшлося в 1,25 млрд російських рублів.

При цьому вважається, що в прокаті він провалився.

Рейтинг у "Вікінга" на IMDB низький – 4,5 бала.

У "Підземелля відьом" з коханцем Заворотнюк рейтинг там трохи вище – 5,8 бала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жигунова звинуватили в побитті Заворотнюк. Але він заперечує.

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