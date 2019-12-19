Коханець Заворотнюк вистрілив "кулею з г**на" в Данилу Козловського

Артист Сергій Жигунов, який прославився гучним романом з Анастасією Заворотнюк, вистрілив "кулею з г**на" в свого молодшого колегу Данилу Козловського.
Зокрема, в Інстаграм Жигунов розповів, що на фільм "Підземелля відьом" (1990), де він зіграв одну з головних ролей, прийшло більше глядачів, ніж на "Вікінг" (2016), де головну роль зіграв Козловський.
"Російською кажучи, робили з г**на кулю, переживали, звичайно, що все це буде видно. Але глядач виявився великодушним, і 8 мільйонів людей прийшли в кіно дивитися "Підземелля відьом". Це більше, ніж, наприклад, "Вікінг"", - написав Жигунов.
Є така людина Теодор Тежік, художник. Робив фільм Кін-Дза-Дза і інші. Юра Мороз покликав його для створення реалій іншої планети в картину "Підземелля відьом". Він будував баггі, літак, тварин, робив годинник, які були у мене на руці і весь реквізит. Тоді тільки з'явилися перші кооперативи, ми й гадки не мали що це за форма власності, і ось через кооператив весь цей реквізит виготовлявся. В реальності все це виглядало жахливо. Як і костюми, які були зібрані незрозуміло з чого. Я носив льотний шолом, гірськолижні рукавички і бог знає що ще. У країні тоді нічого не було, навіть тканину для костюмів привозили з-за кордону. "Транспортом майбутнього" став плаваючий транспортер ЛуАЗ-967, який призначений в звичайному житті для евакуації поранених і підвезення боєприпасів. По-російськи кажучи, робили з г @@ на кулю, переживали, звичайно, що все це буде видно. Але глядач виявився великодушним, і 8 мільйонів людей прийшли в кіно дивитися "Підземелля відьом". Це більше, ніж, наприклад, "Вікінг". # Жигунов # сергейжігунов # подземельеведьм # кірбуличев
Варто зазначити, що "Вікінг", де Козловський зіграв князя Володимира, став найдорожчим фільмом в історії російського кінематографа – його виробництво обійшлося в 1,25 млрд російських рублів.
При цьому вважається, що в прокаті він провалився.
Рейтинг у "Вікінга" на IMDB низький – 4,5 бала.
У "Підземелля відьом" з коханцем Заворотнюк рейтинг там трохи вище – 5,8 бала.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Жигунова звинуватили в побитті Заворотнюк. Але він заперечує.
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