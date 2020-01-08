Коханець Заворотнюк в Україні придумав правило

Артист Сергій Жигунов, який прославився завдяки гучному роману з Анастасією Заворотнюк, придумав правило, перебуваючи в Україні.

Про це він повідомив в Інстаграм.

Зокрема, перебуваючи днями в українському Гурзуфі, в бухті Чехова Жигунов нарядив новорічними іграшками лаврове дерево.

"Є таке правило: наряджай ялинку до Нового року, а лаврушку після", - підписав артист опубліковані з Гурзуфа фотографії.

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