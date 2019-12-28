Коханець Заворотнюк розповів, як його відгамселив Боярський

Актор Сергій Жигунов, у якого був гучний роман із зіркою "Моєї прекрасної няні" Анастасією Заворотнюк, розповів, як його відгамселив артист Михайло Боярський.

Історію Жигунов опублікував в Інстаграм.

Йдеться про їх пригоду в Твері більше 30 років тому. Тоді, за словами Жигунова, Боярський з ним влаштував змагання. І, крім іншого, вони вирішили стрибнути в готелі з балкона на балкон.

Боярський виграв.

"Я перестрибнути не зміг, тому що в цей момент мене забрали в міліцію. За участь в змаганнях", - пише Жигунов.

У 2019 він знову побував в Твері і сфотографував ті балкони.

26 грудня Боярському виповнилося 70 років.

Жигунову зараз 56 років.

До речі, після роману із Заворотнюк Жигунов повернувся назад до дружини і та його прийняла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк зараз дуже хвора.

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