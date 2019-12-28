Коханець Заворотнюк розповів, як його відгамселив Боярський

Актор Сергій Жигунов, у якого був гучний роман із зіркою "Моєї прекрасної няні" Анастасією Заворотнюк, розповів, як його відгамселив артист Михайло Боярський.
Історію Жигунов опублікував в Інстаграм.
Йдеться про їх пригоду в Твері більше 30 років тому. Тоді, за словами Жигунова, Боярський з ним влаштував змагання. І, крім іншого, вони вирішили стрибнути в готелі з балкона на балкон.
Боярський виграв.
"Я перестрибнути не зміг, тому що в цей момент мене забрали в міліцію. За участь в змаганнях", - пише Жигунов.
У 2019 він знову побував в Твері і сфотографував ті балкони.
Ювілею Михайла Сергійовича Боярського присвячується. Коли ми були молодими, ми робили подвиги. У той момент, коли я познайомився з Михайлом Сергійовичем, йому було 37 років, і подвиги він здійснював регулярно, іноді по два в день, я б сказав, що він був людина-подвиг. У день нашого знайомства ми відразу почали з'ясовувати хто з нас сильніший. Ми боролися, бігали стометрівку за нічній вулиці, змагалися в армрестлінгу, намагалися боксувати один одному обличчя. Миша зараз любить відписувати цю історію словами "а чули, як я цього цуценя заметіль у Твері". Але щоб довести мені, що він все-таки крутіше, Михайло Сергійович стрибнув з одного балкона на інший (див. Фото). І, дійсно, я перестрибнути не зміг, тому що в цей момент мене забрали в міліцію. За участь в змаганнях. На наступний день нашу знімальну групу виселили з цього готелю без права поселення у всіх гостинцах Твері. Людина влаштована так, що все погане він забуває, а все хороше пам'ятає. Я знайомий з Боярським 33 роки, це більше половини мого життя, і я дуже вдячний йому в тому числі і за той чудовий вечір, повний спортивних змагань і суворого чоловічого гумору. У зв'язку з тим, що Міші виповнилося 70 років, я офіційно заявляю, що я зовсім не проти того, що він усім розповідає, що та бойова нічия закінчилася на його користь, і він заметіль мене як цуценя. Тому що а) я дуже його люблю б) старість треба поважати 🤣 в) він у нас такий один А в готелі цієї я все-таки оселився. Цієї весни, коли був проїздом в Твері. Тоді і був зроблений цей знімок. # боярський # тисячачертей # Жигунов # сергейжігунов # каналья
26 грудня Боярському виповнилося 70 років.
Жигунову зараз 56 років.
До речі, після роману із Заворотнюк Жигунов повернувся назад до дружини і та його прийняла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк зараз дуже хвора.
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