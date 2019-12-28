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28 грудня • оновлено в 11:41
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Коханець Заворотнюк розповів, як його відгамселив Боярський

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Актор Сергій Жигунов, у якого був гучний роман із зіркою "Моєї прекрасної няні" Анастасією Заворотнюк, розповів, як його відгамселив артист Михайло Боярський.

Історію Жигунов опублікував в Інстаграм.

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Йдеться про їх пригоду в Твері більше 30 років тому. Тоді, за словами Жигунова, Боярський з ним влаштував змагання. І, крім іншого, вони вирішили стрибнути в готелі з балкона на балкон.

Боярський виграв.

"Я перестрибнути не зміг, тому що в цей момент мене забрали в міліцію. За участь в змаганнях", - пише Жигунов.

У 2019 він знову побував в Твері і сфотографував ті балкони.

Ювілею Михайла Сергійовича Боярського присвячується. Коли ми були молодими, ми робили подвиги. У той момент, коли я познайомився з Михайлом Сергійовичем, йому було 37 років, і подвиги він здійснював регулярно, іноді по два в день, я б сказав, що він був людина-подвиг. У день нашого знайомства ми відразу почали з'ясовувати хто з нас сильніший. Ми боролися, бігали стометрівку за нічній вулиці, змагалися в армрестлінгу, намагалися боксувати один одному обличчя. Миша зараз любить відписувати цю історію словами "а чули, як я цього цуценя заметіль у Твері". Але щоб довести мені, що він все-таки крутіше, Михайло Сергійович стрибнув з одного балкона на інший (див. Фото). І, дійсно, я перестрибнути не зміг, тому що в цей момент мене забрали в міліцію. За участь в змаганнях. На наступний день нашу знімальну групу виселили з цього готелю без права поселення у всіх гостинцах Твері. Людина влаштована так, що все погане він забуває, а все хороше пам'ятає. Я знайомий з Боярським 33 роки, це більше половини мого життя, і я дуже вдячний йому в тому числі і за той чудовий вечір, повний спортивних змагань і суворого чоловічого гумору. У зв'язку з тим, що Міші виповнилося 70 років, я офіційно заявляю, що я зовсім не проти того, що він усім розповідає, що та бойова нічия закінчилася на його користь, і він заметіль мене як цуценя. Тому що а) я дуже його люблю б) старість треба поважати 🤣 в) він у нас такий один А в готелі цієї я все-таки оселився. Цієї весни, коли був проїздом в Твері. Тоді і був зроблений цей знімок. # боярський # тисячачертей # Жигунов # сергейжігунов # каналья

Публікація від Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

26 грудня Боярському виповнилося 70 років.

Жигунову зараз 56 років.

До речі, після роману із Заворотнюк Жигунов повернувся назад до дружини і та його прийняла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк зараз дуже хвора.

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Особи
Михайло Боярський Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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