Коханець Заворотнюк розчулив дитячим фото

Актор Сергій Жигунов, у якого був гучний роман з Анастасією Заворотнюк, розчулив дитячим фото.

Жигунов сьогодні відзначає 57-річчя, і з цього приводу розмістив в Інстаграм своє дитяче фото, а також свої вірші.

"Під візника потрапив м'ячик старенький, плаче хлопчик, це я, тільки маленький..." - такими рядками закінчуються ці вірші.

"Який милий малюк", - пишуть в коментарях.

Варто відзначити, що ці вірші Жигунов вже публікував в мережі 7 років тому – на своїй сторінці у Вконтакте.

Сергій Жигунов народився в Ростові-на-Дону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Заворотнюк вперше за довгий час звернулася до шанувальників.

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