Коханець Заворотнюк розчулив дитячим фото

Актор Сергій Жигунов, у якого був гучний роман з Анастасією Заворотнюк, розчулив дитячим фото.
Жигунов сьогодні відзначає 57-річчя, і з цього приводу розмістив в Інстаграм своє дитяче фото, а також свої вірші.
"Під візника потрапив м'ячик старенький, плаче хлопчик, це я, тільки маленький..." - такими рядками закінчуються ці вірші.
У синьому небі апельсин - це сонечко Хмари як кораблі донизу денцем Пам'ятаю в школу не пішов травневим вівторком і тоді ще вирішив: "Стану двірником". У зоосаді добрий слон, Поні в килимку, Маму пам'ятаю зі спини У літньому дворику, Під візника потрапив м'ячик старенький, Плаче хлопчик, це я, Тільки маленький ... # сергейжігунов # деньнародженнєвий
"Який милий малюк", - пишуть в коментарях.
Варто відзначити, що ці вірші Жигунов вже публікував в мережі 7 років тому – на своїй сторінці у Вконтакте.
Сергій Жигунов народився в Ростові-на-Дону.
Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Заворотнюк вперше за довгий час звернулася до шанувальників.
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