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18 грудня • оновлено в 11:44
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Коханець Заворотнюк показав українську красу

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Артист Сергій Жигунов, у якого був відомий роман з Анастасією Заворотнюк, показав красу українського Криму.

Відповідні фото артист розмістив в Інстаграм 18 грудня з підписом "Краса тут".

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Залишається, щоправда, незрозумілим, як Жигунов в'їхав в анексований Росією український Крим і чи не порушив українське законодавство.

Краса тут ☀️

Публікація від Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Жигунова звинуватили в побитті Заворотнюк.

Артист дуже жорстко спростував цю інформацію.

Заворотнюк тяжко хвора: за неофіційною інформацією, у неї рак мозку.

Росія анексувала українські Крим і Севастополь в 2014 році.

Жигунов, до речі, в 2019 році піарив в Росії серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Анастасія Заворотнюк
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