Коханець Заворотнюк показав українську красу

Артист Сергій Жигунов, у якого був відомий роман з Анастасією Заворотнюк, показав красу українського Криму.
Відповідні фото артист розмістив в Інстаграм 18 грудня з підписом "Краса тут".
Залишається, щоправда, незрозумілим, як Жигунов в'їхав в анексований Росією український Крим і чи не порушив українське законодавство.
Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Жигунова звинуватили в побитті Заворотнюк.
Артист дуже жорстко спростував цю інформацію.
Заворотнюк тяжко хвора: за неофіційною інформацією, у неї рак мозку.
Росія анексувала українські Крим і Севастополь в 2014 році.
Жигунов, до речі, в 2019 році піарив в Росії серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським.
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