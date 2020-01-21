Коханець Заворотнюк пережив потрясіння

Актор Сергій Жигунов, відомий завдяки роману із зіркою "Моєї прекрасної няні" Анастасією Заворотнюк, розповів про пережитий досвіді, який його приголомшив.

"Вчора вперше подивився картину Love story. Абсолютно приголомшливий вислів про життя і кохання, дуже просте і дуже сильне. Картині 50 років. У сценарії немає жодного зайвого слова. Якщо ви ще не бачили, треба дивитися негайно!", - написав Жигунов в Інстаграм.

Картина "Історія кохання", яка так вразила коханця Анастасії Заворотнюк, знята кінокомпанією Paramount Pictures ще в 1970 році.

Love Story - любовна драма режисера Артура Хіллера, екранізація однойменного роману Еріка Сігала. Фільм отримав "Золотий глобус" в номінації "кращий сценарій" а також в ряді інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк вперше за довгий час звернулася до шанувальників.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!