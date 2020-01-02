Коханець Заворотнюк опинився в українському лісі: фото

Актор Сергій Жигунов, відомий завдяки роману із зіркою "Моєї прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк, опинився в українському лісі.
Фотографії актор опублікував в Інстаграм.
"Пішов сьогодні в ліс", - написав він і показав знімки з гори Ай-Петрі, яка знаходиться на українському півострові Крим.
Сьогодні Жигунову виповнилося 57 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні 2014 року президент Росії Володимир Путін анексував українські Крим і Севастополь. Тепер російські громадяни і не тільки російські порушують закон, відвідуючи Крим без погодження з українською владою.
Заворотнюк тяжко захворіла в 2019 році, і не показується на публіці.
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