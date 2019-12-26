Коханець внучки Ротару бігав абсолютно голим по вулиці: фото

Бізнесмен Марко Дюмен, у якого роман з онукою співачки Софії Ротару, бігав по вулиці абсолютно голим.

Знімок з цим забігом Дюмен опублікував в Інстаграм.

Діло було в січні 2013 року.

А сьогодні внучка Ротару Соня Євдокименко показала щасливе Селфі з Дюменілом.

Їх роман, судячи з появи фото Соні в Інстаграм бізнесмена, почався взимку 2019 року.

Дюменіл родом з Франції, але живе, як зазначається у нього в Фейсбук, в Лондоні.

Крім іншого, навчався в Москві в університеті імені Ломоносова.

Дивіться, який він спортивний – це з братом Полом Марко зробив стрілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.

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