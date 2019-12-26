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26 грудня • оновлено в 12:36
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Коханець внучки Ротару бігав абсолютно голим по вулиці: фото

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Бізнесмен Марко Дюмен, у якого роман з онукою співачки Софії Ротару, бігав по вулиці абсолютно голим.

Знімок з цим забігом Дюмен опублікував в Інстаграм.

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Діло було в січні 2013 року.

HIHI ..

Публікація від Marco Dumenil🙊🇫🇷🇨🇦 (@marcodumenil)

А сьогодні внучка Ротару Соня Євдокименко показала щасливе Селфі з Дюменілом.

Їх роман, судячи з появи фото Соні в Інстаграм бізнесмена, почався взимку 2019 року.

Star ⭐️

Публікація від Marco Dumenil🙊🇫🇷🇨🇦 (@marcodumenil)

Дюменіл родом з Франції, але живе, як зазначається у нього в Фейсбук, в Лондоні.

Крім іншого, навчався в Москві в університеті імені Ломоносова.

Дивіться, який він спортивний – це з братом Полом Марко зробив стрілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.

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Особи
Софія Ротару Соня Євдокименко
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