Коханець Пугачової зібрав разом всіх своїх дочок

Співак Володимир Кузьмін, у якого був гучний роман з Аллою Пугачовою, зібрав разом всіх своїх дочок.
Фотографії Кузьмін опублікував в Інстаграм.
"Мої красуні) Скоро всі знову зберемося! А з ким ви відзначаєте Новий Рік?)" - підписав знімок співак.
На фото: 34-річна Соня Кузьміна, а також позашлюбні дочки 33-річна Марта Кузьміна (від Ірини Мільциної) і 32-річна Ніколь Муінго від мулатки з Ростова-на-Дону Тетяни Муінго.
У Кузьміна була ще одна дочка Єлизавета, а також син Степан. Але вони загинули.
Крім того, у Кузьміна є прийомний син Микита, який потрапив в хакерський скандал.
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