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26 грудня • оновлено в 12:36
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Коханець Пугачової зібрав разом всіх своїх дочок

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Співак Володимир Кузьмін, у якого був гучний роман з Аллою Пугачовою, зібрав разом всіх своїх дочок.

Фотографії Кузьмін опублікував в Інстаграм.

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"Мої красуні) Скоро всі знову зберемося! А з ким ви відзначаєте Новий Рік?)" - підписав знімок співак.

На фото: 34-річна Соня Кузьміна, а також позашлюбні дочки 33-річна Марта Кузьміна (від Ірини Мільциної) і 32-річна Ніколь Муінго від мулатки з Ростова-на-Дону Тетяни Муінго.

У Кузьміна була ще одна дочка Єлизавета, а також син Степан. Але вони загинули.

Крім того, у Кузьміна є прийомний син Микита, який потрапив в хакерський скандал.

Дивіться також на OBOZREVATEL відео, як Кузьмін став погано розмовляти і рухатися.

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Особи
Володимир Кузьмін Алла Пугачова
Місце
Росія
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