Коханець Пугачової вразив всіх піснею про любов і секс: відео

Відомий музикант Володимир Кузьмін, в минулому мав відносини з Аллою Пугачовою, показав вірші свою відверту пісню.

У Instagram-акаунті він опублікував композицію під назвою "Очі", присвятивши її своїй дружині Катерині. Крім того, музикант доклав до відео і текст пісні.

В мережі пишуть захоплені коментарі.

"Це черговий шедевр; Я перший почув цей шедевр сьогодні; Це не пісня, - спектакль! Рекомендую слухати в хороших навушниках !; Ось це даааа)) Еротичні вірші)); Красиво, заворожуюче; Це реально супер, мурашки по шкірі, вау! !! " – відзначають передплатники.

Як повідомлялося раніше, в листопаді минулого року Кузьмін вирішив піти від своєї 27-річної коханки Світлани Карпухіної і повернувся до дружини Катерини, з якою вони прожили 17 років у шлюбі.

Тепер Катерина намагається не відпускати чоловіка одного на гастролі.

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