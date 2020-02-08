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9 лютого • оновлено в 03:13
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Коханець Пугачової вразив всіх піснею про любов і секс: відео

1.3т
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Відомий музикант Володимир Кузьмін, в минулому мав відносини з Аллою Пугачовою, показав вірші свою відверту пісню.

У Instagram-акаунті він опублікував композицію під назвою "Очі", присвятивши її своїй дружині Катерині. Крім того, музикант доклав до відео і текст пісні.

Спокуси мене, як ти вмієш. Лише одна ти мною керуєш. Як, закривши очі, від пристрасті млієш. Я не знаю, що ти уявляєш. ⠀ Тільки стогнеш. Довгими нігтями Ти малюєш чудові картини. Пишеш, як художниця, кистями, прикрашають груди мою і спину. ⠀ Відкрий очі. Прошу, хоч на декілька хвилин. Я прокручу року коханні своїй назад. Відкрий очі. Щасливим більше я не буду, Як був в той день коли вперше звів меня с ума Твій ніжний погляд, закоханий погляд. Який щасливою ти був сама! Відкрий очі і ти побачиш, Що любов таку, як моя, нічим вже вбити не можна. ⠀ Може, ти не любиш, лише шкодуєш Про любов, шляхах під час небагато. Розлюбити завжди ще встигнеш. Полюби поки що заради Бога. Щастя, якщо воєдино злиті Ми. За цю мить і життя терплю я. Хто придумав, що очі закриті Бути повинні при пристрасному поцілунку. ⠀ Відкрий очі. Прошу, хоч на декілька хвилин. Я прокручу року коханні своїй назад. Відкрий очі. Щасливим більше я не буду, Як був в той день коли вперше звів меня с ума Твій ніжний погляд, закоханий погляд. Який щасливою ти був сама! ⠀ Відкрий очі і ти побачиш, Що любов таку, як моя, Нічим вже вбити не можна. ⠀ Я очі Свої не закриваю. Красою мій погляд була ти приємна. Варто їх закрити тобі, і я не знаю, Ти зі мною чи когось згадуєш. Я можу проникнути в твоє тіло, Але сознанья недоступні надра. Якщо б ти, як я, любила і хотіла, Щастя б обдарував тебе щедро. ⠀ Відкрий очі. Все так же вмираю Я від любові до тебе, але біль сильніше любові. Як вперше, від пристрасті я згораю, Втрачаючи рай в обіймах твоїх, не страшний пекло, Якщо той погляд, Бог дасть, зумію я повернути назад. Відкрий очі і ти побачиш, Що любов таку, як моя, Нічим вбити вже можна! ⠀ Вірю, ти любов свою повернеш. Чекаю. Очі понівечені сльозами. Але, боюся, прокинувшись, ти мене знайдеш З назавжди закритими очима. Назавжди закритими ... Закритими очима. Назавжди ... Закритими очима ... Назавжди ... Закритими очима ... ⠀ назавжди закритими очима. ⠀ # владіміркузьмін # Кузьмін #VladimirKuzmin # Очі # Альбом # Ендорфін ⠀ Дивіться прямий ефір, де я розповідаю про цю пісню 😎

Публікація від Володимир Кузьмін (@ v.kuzmin_official)

В мережі пишуть захоплені коментарі.

"Це черговий шедевр; Я перший почув цей шедевр сьогодні; Це не пісня, - спектакль! Рекомендую слухати в хороших навушниках !; Ось це даааа)) Еротичні вірші)); Красиво, заворожуюче; Це реально супер, мурашки по шкірі, вау! !! " – відзначають передплатники.

Коханець Пугачової вразив всіх піснею про любов і секс: відео
Коханець Пугачової вразив всіх піснею про любов і секс: відео
Коханець Пугачової вразив всіх піснею про любов і секс: відео
Коханець Пугачової вразив всіх піснею про любов і секс: відео

Як повідомлялося раніше, в листопаді минулого року Кузьмін вирішив піти від своєї 27-річної коханки Світлани Карпухіної і повернувся до дружини Катерини, з якою вони прожили 17 років у шлюбі.

Тепер Катерина намагається не відпускати чоловіка одного на гастролі.

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Шматок Сергій
Шматок Сергій
шедевр! Проникновенно! это не голимый русский шансон-блатняк. Мне очень нравилась группа Динамик и Кузьмин в начале 80-х в стиле реггей. Довелось и пообщаться с Кузьминым за кулисами ДВ Украина на его сольнике в конце 90-х
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