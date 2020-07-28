Коханець Пугачової викинув її гроші в унітаз: розкрито правду про роман із рок-зіркою

Російський і радянський співак Володимир Кузьмін у подробицях розповів про близькі стосунки зі знаменитою співачкою Аллою Пугачовою – примадонна занадто контролювала рок-виконавця і в них нерідко відбувалися гучні скандали.

Так, музикант став героєм нового випуску програми "Судьба человека". У ній Володимир зізнався, що не хотів записувати пісню "Две звезды", яка стала їхньою з Пугачовою "візитівкою". Також він поділився історією, як змив гроші примадонни в унітаз (дивіться відео в кінці новини).

Зокрема, раніше в ЗМІ розповідали, що Пугачова подарувала Кузьміну машину. Насправді, за словами артиста, вона тоді позичила гроші в поета Іллі Рєзніка, і Кузьмін повинен був їх віддати. Після сварки Пугачова машину відібрала, а співак прийшов до неї додому віддати борг, але в процесі сварки кинув гроші в унітаз.

Кузьмін ы Пугачова СтарХит

"Але обачно не спустив, і не дарма. Вона потім мені сказала, що я тоді вчинив як справжня зірка", – поділився артист.

Кузьмін також розповів, що Алла Пугачова планувала зробити його королем попестради – "ким потім і став Філіп Кіркоров", але сам Кузьмін цього не хотів. Бажання артиста бути рок-музикантом і прагнення Пугачової змусити його співати лірику стали однією з причин їхньої незлагоди.

У кінці творчого тандему Кузьмін і Пугачова присвятили одне одному пісні "Вы так невинны" і "Птица певчая". Як зауважив Володимир Кузьмін, обидві пісні було написано ним і до появи в його житті Пугачової, тому здаються пророцтвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський рок-музикант, екскоханий примадонни Алли Пугачової Володимир Кузьмін у 2019 році таємно одружився з молодою спортсменкою. Новоспечена дружина 64-річного Кузьміна молодша за нього на 36 років. Обраницею Володимира стала 28-річна Світлана Карпухіна.