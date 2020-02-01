Коханець Лободи після сюрпризу зробив ще один анонс

Рок-музикант Тілль Ліндеманн показав ще один анонс прем'єри нового музичного кліпу групи Rammstein.

У сторіс свого Instagram -аккаунта він продемонстрував картинку, яка, схоже, присвячена виходу відеокліпу гурту на пісню Platz Eins. Як і на попередньому зображенні, тут також показані дівчата в нижній білизні.

Як повідомлялося раніше, Ліндеманн анонсував у мережі вихід кліпу Rammstein на нову пісню. Відео обіцяє бути епатажним.

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