Коханець Ані Лорак зробив зізнання

Коханець Ані Лорак Єгор Глєб зробив зізнання щодо своїх почуттів до співачки.

Про це він написав у статусі у Вконтакте.

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"Сімейний стан: закоханий в Кароліну Куєк", - зізнався Єгор Глєб. Справжнє ім'я Ані Лорак – Кароліна Куєк.

На сторінці, крім іншого, Глєб викладає свої фото та відео з Ані Лорак.

Джерело: Вконтакте Єгора Глєба

При цьому примітно, що сьогодні, 3 грудня 2020 року, він показав відео із сином Даніелем і колишньою дружиною Тетяною Решетняк TAYANNA, де вони вітають з Новим роком.

Джерело: Вконтакте Єгора Глєба

Та й напередодні він також виклав фото з екс-дружиною та сином. А в костюмі Діда Мороза – можна гадати... Чи то сам Єгор Глєб ... Та й на Володимира Зеленського схожий...

Джерело: Вконтакте Єгора Глєба

Єгор Глєб родом з Києва. Йому 27 років. Він живе в Москві, співпрацюючи з компанією Тіматі Black Star в якості саунд-продюсеpа. Команда Єгора Глєба 90210 також співпрацює з Ані Лорак.

Раніше Ані Лорак зізналася в інтерв'ю російському виданню ОК! з приводу стосунків з Глєбом.

"Це була просто дружба і спілкування двох душ, просто розуміння і підтримка, захоплення, повага і кохання – загалом, все те, що має отримувати дружина від чоловіка", - заявила Ані Лорак.

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