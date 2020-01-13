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13 січня • оновлено в 14:44
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Коханець Ані Лорак змусив її танцювати під чужий хіт

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Коханець Ані Лорак Єгор Глєб змусив її танцювати під чужий хіт.

Відео Єгор Глєб опублікував в Інстаграм.

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Коханець Ані Лорак показав, з ким проводить час

Там звучить пісня "Залежні" Артема Пивоварова.

"Зупини мене! Я залежний, ти залежна", - співає Пивоваров.

В останній тиждень Єгор Глєб знову став вести Інстаграм, який присвячує своєму коханню до Ані Лорак.

Зараз вони разом проводять час в Каліфорнії.

Straight up!

Публікація від АНІ ЛОРАК (@anilorak)

"Я завжди кохатиму тебе", - пише Єгор Глєб, публікуючи фото своєї ноги і ноги Ані Лорак.

Коханець Ані Лорак змусив її танцювати під чужий хіт

Дивіться також на OBOZREVATEL відео, як Микола Басков застукав Ані Лорак з коханцем в літаку.

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Особа
Ані Лорак
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