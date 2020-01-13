Коханець Ані Лорак змусив її танцювати під чужий хіт

Коханець Ані Лорак Єгор Глєб змусив її танцювати під чужий хіт.
Відео Єгор Глєб опублікував в Інстаграм.
Там звучить пісня "Залежні" Артема Пивоварова.
"Зупини мене! Я залежний, ти залежна", - співає Пивоваров.
В останній тиждень Єгор Глєб знову став вести Інстаграм, який присвячує своєму коханню до Ані Лорак.
Зараз вони разом проводять час в Каліфорнії.
"Я завжди кохатиму тебе", - пише Єгор Глєб, публікуючи фото своєї ноги і ноги Ані Лорак.
Дивіться також на OBOZREVATEL відео, як Микола Басков застукав Ані Лорак з коханцем в літаку.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!