Коханець Ані Лорак показав, з ким проводить час

Саунд-продюсер Єгор Глєб, у якого роман з Ані Лорак, показав, з ким зараз проводить час.
Фотографію Єгор Глєб опублікував 8 січня на своїй сторінці в соцмережі Вконтакте.
"DG", - підписав знімок саунд-продюсер, що розшифровується як Даніель Глєб.
Вконтакте Єгора Глєба
Даніель Глєб – син Єгора Глєба від його шлюбу з Тетяною Решетняк (співачка Tayanna).
Даніелю Глєбу зараз 6 років.
До цього Єгор Глєб публікував фото з сином і з його матір'ю під Новий рік – 27 грудня 2019 року.
Вконтакте Єгора Глєба
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