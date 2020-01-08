Коханець Ані Лорак показав, з ким проводить час

Саунд-продюсер Єгор Глєб, у якого роман з Ані Лорак, показав, з ким зараз проводить час.

Фотографію Єгор Глєб опублікував 8 січня на своїй сторінці в соцмережі Вконтакте.

"DG", - підписав знімок саунд-продюсер, що розшифровується як Даніель Глєб.

Вконтакте Єгора Глєба

Даніель Глєб – син Єгора Глєба від його шлюбу з Тетяною Решетняк (співачка Tayanna).

Даніелю Глєбу зараз 6 років.

До цього Єгор Глєб публікував фото з сином і з його матір'ю під Новий рік – 27 грудня 2019 року.

Вконтакте Єгора Глєба

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