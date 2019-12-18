Коханець Алли Пугачової став погано розмовляти і рухатися: відео

Співак Володимир Кузьмін, якому зараз 64 роки і у якого колись був гучний роман з Аллою Пугачовою, став погано розмовляти і рухатися.

Ці проблеми співака дуже помітні на відеороликах, які в його Інстаграм імовірно викладає нова дружина Кузьміна, 27-річна Світлана Карпухіна.

На одному з відео за 17 грудня 2019 року Кузьмін придумує нову пісню, сидячи з гітарою. І при цьому намагається пояснити жінці за кадром, чого саме він хоче добитися.

"Я складаю пісню для нового проекту. І там я хочу скласти такі пісні, які не будуть схожі на Кузьміна", - говорить співак, явно відчуваючи мовні труднощі.

Потім Карпухіна просить його показати, як він танцює. Той встає і намагається щось зобразити: виходить дуже криво.

У відповідь дружина співака обіцяє підписникам викласти відео, де вони танцюють танго.

Що і робить вже 18 грудня.

Це відео піддалося сильному монтажу, на ньому Кузьмін рухається мало, майже не танцює. Це робить в основному Карпухіна.

Співак нібито переніс інсульт – так виглядає його стан.

У 2019 по ЗМІ промайнула чутка, що в Кузьміна нібито онкологія, тому що його побачили в онкологічному центрі. Але співак спростував інформацію про хворобу.

Карпухіна – це вже четверта дружина Кузьміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кузьмін готує великий сюрприз.

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