Коханець Алли Пугачової приготував всім великий сюрприз

Співак Володимир Кузьмін, у якого був роман з Аллою Пугачовою, приготував всім великий сюрприз.

"Небеса заслали мене ідеями, з кайфом працюю над абсолютно новим матеріалом, який має стати в майбутньому культовим для меломанів і просто мільйонів хороших людей. Це не просто розважальний рок, а щось більше і корисне для людей", - повідомив співак в Інстаграм.

На відео, прикріпленому до посту, Кузьмін також повідомив, що тепер вегетаріанець і не вживає алкоголь.

В цілому ж його пост присвячений привітанням на адресу колеги, співака Еміна.

Раніше в Інстаграм Кузьмін також виклав своє фото з Пугачовою.

Їх роман трапився в кінці 80-х-початку 90-х.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова відмовилася виступати на росТБ в новорічну ніч.

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