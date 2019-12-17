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17 грудня • оновлено в 17:25
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Коханець Алли Пугачової приготував всім великий сюрприз

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Співак Володимир Кузьмін, у якого був роман з Аллою Пугачовою, приготував всім великий сюрприз.

"Небеса заслали мене ідеями, з кайфом працюю над абсолютно новим матеріалом, який має стати в майбутньому культовим для меломанів і просто мільйонів хороших людей. Це не просто розважальний рок, а щось більше і корисне для людей", - повідомив співак в Інстаграм.

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На відео, прикріпленому до посту, Кузьмін також повідомив, що тепер вегетаріанець і не вживає алкоголь.

З Днем Народження дорогою Емін @eminofficial ⠀ Був радий бачити свого друга, а я не багатьох можу назвати такими ... Завжди приємно спостерігати за твоїми успіхами! Нехай вони не закінчуються !!!!! Чудово виглядаєшь! Буде час я тебе ознайомлю зі своїм новим проектом Kuzmin Power Trio. Ти як американець, говорить російською повинен оцінити мою працю. ⠀ Небеса заслали мене ідеями, з кайфом працюю над абсолютно новим матеріалом, який повинен стати в майбутньому культовим для меломанів і просто мільйонів хороших людей. Це не просто розважальний рок, а щось більше і корисне для людей. ⠀ У сорок років у мене почалася друга молодість, була купа енергії і сил. Бажаю тобі того ж і больше😍 ⠀ Не забудь відкрити замочок) 😉 ⠀ Не знайшов жодної фотографії з тобою 🤷♂️ ⠀ # ВладімірКузьмін #VladimirKuzmin # Кузьмін # Емін

Публікація від Володимир Кузьмін (@ v.kuzmin_official)

В цілому ж його пост присвячений привітанням на адресу колеги, співака Еміна.

Раніше в Інстаграм Кузьмін також виклав своє фото з Пугачовою.

Їх роман трапився в кінці 80-х-початку 90-х.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова відмовилася виступати на росТБ в новорічну ніч.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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