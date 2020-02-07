Коханець Алли Пугачової познущався над сусідами

Відомий російський музикант Володимир Кузьмін, який у минулому мав стосунки з Аллою Пугачовою, показав фотографії з репетиції.

У сторіс свого Instagram-аккаунта співак продемонстрував фоторяд під музику, де він грає на електричній гітарі. Схоже, що Кузьмін репетирує у себе вдома або ж його студія знаходиться в житловому будинку, бо артист символічно передав привіт своїм сусідам.

Як повідомлялося раніше, 64-річний музикант Володимир Кузьмін ближче до кінця минулого року вирішив повернутися до своєї дружини Катерині Трофімової. Нещодавно вони повінчалися.

Примітно, відтепер дружина намагається весь час супроводжувати Кузьміна на гастролях.

Читайте також:

Коханець Алли Пугачової розтовстів

Алла Пугачова нарвалася на грубість через коханця

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся