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30 січня • оновлено в 23:53
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Коханець Алли Пугачової обвінчався

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Відомий російський музикант Володимир Кузьмін, який у минулому перебував у романтичних стосунках з Аллою Пугачовою, обвінчався зі своєю дружиною.

У своєму Instagram-акаунті співак показав кілька фотографій з урочистої церемонії вінчання зі своєю дружиною Катериною Трофімовою.

"Не таємно", - прокоментував фотознімки Кузьмін.

Коханець Алли Пугачової обвінчався
Коханець Алли Пугачової обвінчався
Коханець Алли Пугачової обвінчався

Відомо, що в листопаді минулого року музикант прийняв рішення розлучитися з 27-річною Світланою Карпухіною, яку називали його коханкою, і несподівано повернувся до Катерини Трофімової. З нею до цього він прожив 17 років у шлюбі.

Як повідомлялося раніше, артиста Володимира Кузьміна збентежило несподіване питання про його танцюючу дружину.

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