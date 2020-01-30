Коханець Алли Пугачової обвінчався

Відомий російський музикант Володимир Кузьмін, який у минулому перебував у романтичних стосунках з Аллою Пугачовою, обвінчався зі своєю дружиною.
У своєму Instagram-акаунті співак показав кілька фотографій з урочистої церемонії вінчання зі своєю дружиною Катериною Трофімовою.
"Не таємно", - прокоментував фотознімки Кузьмін.
Відомо, що в листопаді минулого року музикант прийняв рішення розлучитися з 27-річною Світланою Карпухіною, яку називали його коханкою, і несподівано повернувся до Катерини Трофімової. З нею до цього він прожив 17 років у шлюбі.
Як повідомлялося раніше, артиста Володимира Кузьміна збентежило несподіване питання про його танцюючу дружину.
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