Кохана Тесака розкрила його плани в тюрмі

Дівчина націоналіста Максима "Тесака" Марцинкевича Катерина, яку він згадав у своїй передсмертній записці як цивільну дружину, розкрила його плани в тюрмі.

Подробицями вона поділилася з виданням "МК". За словами Катерини, Тесак збирався вийти на свободу після СІЗО. Дівчина також зазначила, що листи Марцинкевича не були тривожними, хоча й стали останнім часом приходити рідше.

"Він планував вийти на свободу. Нічого надтривожного в листах не було... Однак останнім часом ми листувалися все рідше й рідше. Останній лист прийшов від нього два місяці тому", – заявила вона. Катерина також уточнила, що перший рік листування був досить бурхливим, послання супроводжувалися зізнанням в коханні.

Максим "Тесак" Марцинкевич. 112.ua

Зазначимо, Максим Марцинкевич – російський громадський діяч, співзасновник та ідеолог неформального громадського руху "Реструкта", який діяв на пострадянському просторі.

Він був тричі засуджений до кримінального покарання за ст. 282 КК РФ (Збудження ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності) через ролики, що містять расистські та нацистські заклики. Також він відбував покарання за розбій та хуліганство.

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