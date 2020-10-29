Кохана Маска випустила нескінченну колискову за допомогою штучного інтелекту

Кохана Ілона Маска співачка Grimes випустила нескінченну пісню-колискову AI Lullaby, записану у співпраці з музичним стартапом Endel.

Так, композиція являє собою кероване штучним інтелектом звукове середовище, що розвивається відповідно до погодних умов, частоти серцевих скорочень користувача, часом доби тощо. Колискова покликана допомагати швидше засинати й краще висипатися матері та дитині (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Якщо у вас є дитина, то ви завжди використовуєте гаджети для створення білого шуму. Набагато легше укласти дітей спати, якщо ви навчите їх якоїсь звукової ситуації. І я подумала, як можна підійти до цього більш творчо", – поділилася Grimes.

Зазначимо, що для створення колискової використали голос Grimes та її авторську музику. До речі, композиція AI Lullaby буде доступна з 29 жовтня по 23 грудня в додатку Endel на iOS, а потім – на Android і Alexa.

Grimes – Al Lubally: слухайте фрагмент колискової онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 травня глава Tesla і SpaceX Ілон Маск і співачка Grimes стали батьками. Так, у пари народився син, якого вони вирішили назвати X Æ A-XII.