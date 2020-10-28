Кого з російських зірок не пускають в Україну: названо список

Після окупації Криму та війни на Донбасі багатьом популярним артистам заборонили в'їзд в Україну, оскільки вони відкрито підтримували Росію і Путіна, а деякі навіть виступали на території так званих Донецької та Луганської Народних Республік.

Першими, кому заборонили відвідувати Україну, стали Михайло Боярський, Михайло Пореченков і Юлія Чичеріна, йдеться в програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після і під час конфлікту між Україною і Росією багато відомих артистів продовжували виступати, незважаючи на закони України. Так, список зірок, яким заборонено відвідувати територію нашої країни, щоразу поповнюється. На сьогодні до нього входять Михайло Боярський, Олег Газманов, Наташа Корольова, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Лоліта Мілявська та інші.

Деякі артисти досі роблять вигляд, що не розуміють, чому їх не пускають і показують на публіку, як сумують за українськими глядачами.

Миколі Баскову заборонили в'їзд в Україну Afisha.ru

Наприклад, уродженка Києва Наташа Корольова, яка вже довгий час проживає в Москві, була членом партії "Єдина Росія". У 2016 році співачка планувала свій сольний концерт у Києві, але за два місяці до шоу СБУ заборонила їй в'їзд в Україну за те, що вона "створює передумови для втручання у внутрішні справи України, підтримуючи дії РФ в питанні анексії Автономної Республіки Крим".

Корольова вважала, що таке рішення незаконне і навіть звернулася до соціальної мережі до чинного президента Володимира Зеленського. Зазначимо, що із забороненого списку її не вивели, але все ж пустили на похорон бабусі.

Наташа Корольова та її бабуся Корреспондент.net

Також на знак того, що співачка сумує за батьківщиною, у дворі свого будинку в Підмосков'ї вона облаштувала цілий національний колорит. Артистка розмалювала соняшниками паркан, але водночас до Криму їздити не перестала.

Популярний Філіп Кіркоров також зізнався, що сумує за українським глядачем, якого не бачив уже шість років. Співак чекає, що його особисто запросить Володимир Зеленський, але просити його про це поки не збирається.

Зазначимо, що водночас Кіркоров усе ж продовжує відвідувати Крим. Цього літа він побував на фестивалях на півострові.

Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну Російська газета

Також у заборонений список потрапила співачка Глюкоза, яка відвідувала Крим. Але цей факт вона намагалася приховати від українських прикордонників, посилаючись на погану пам'ять. В аеропорту артистка не змогла згадати, коли востаннє відвідувала півострів і назвала його українським. Але з "чорного списку" Глюкозу все ж не вивели.

Пізніше Глюкоза виступила з гнівною промовою в мережі, звинувативши Україну в тому, що її протримали три години і змусили сказати фразу про Крим, а потім нібито все змонтували.

Глюкозі заборонили в'їзд в Україну Город Прима

Схоже вчинив і Сергій Лазарєв. Спочатку в інтерв'ю Каті Осадчій він сказав, що не ступить і ногою до Криму, і назвав його українським. А коли інтерв'ю набрало популярність, то співак від своїх слів відмовився.

Сергію Лазарєву заборонили в'їзд в Україну Телеканал "Росія"

Лоліта Мілявська – уродженка Києва. Тут проживають її мама і дочка, які опинилися в списку не в'їзних. Якось артистка намагалася відвідати Україну, але через поїздку в Керч у 2015 році – співачці відмовили. Зірка влаштувала скандал, кричала і непристойно висловлювалася, але це ніяк не врятувало ситуацію і Мілявську занесли в "чорний список".

Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну Ponominalu

Також з одеського аеропорту повернули російського актора Кирила Сафонова. Взяти участь в одному з українських проєктів не зможе актор Антон Пампушний, а відома співачка Zivert скасувала свій концерт в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двох топових українських боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка внесли в базу сайту "Миротворець".