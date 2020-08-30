Кобзон помер 2 роки тому: якими фразами про Україну оскандалився співак

30 серпня 2018 року помер радянський і російський співак українського походження Йосип Кобзон, який активно підтримував політику Кремля щодо України, в тому числі і анексію Криму та дії бойовиків "Л/ДНР".

Останні роки життя артист неодноразово опинявся в центрі уваги ЗМІ через свої затяті погляди і досить грубі висловлювання на адресу України. Кобзон охоче коментував події на Євромайдані та військові дії на Донбасі. Позицію і настрої українців артист часто назвав "мракобіссям" "хворої" або "божевільної" країни. OBOZREVATEL згадав його найскандальніші цитати.

Про Крим

"Ми (Росія. – Ред.) взяли на себе непосильну ношу – Крим. Це споконвічно російська територія, яку ми фінансуємо з нашого убогого російського бюджету.

"Крим-то проголосував. Референдум-то був. І історично – ви, журналісти, порийтеся – Крим до Хрущова був російським. І живуть там люди, які проголосували за приєднання до Росії", – говорив артист.

Про Донбас

Кобзон охоче поливав брудом події в Україні після Революції Гідності, критикував діяльність влади та волонтерів. Досить різку реакцію одного разу викликало привітання президента України Петра Порошенка жителів Донецька з Днем міста. Артист впевнено заявляв, що на Донбасі ніколи більше не прозвучить український гімн.

Кобзон і Захарченко Zaxid.net

"Це ганебне і зрадницьке лукавство. Йому дуже хочеться, щоб цей могутній край був у нього в підпорядкуванні. Але цього ніколи не трапиться", – стверджував співак.

"Донбас ніхто не ставив на коліна і нікому не дано цього зробити. Ми ніколи не будемо співати український гімн, поки будуть живі мешканці Донецька, поки живий я. У нас є свої гімни і пісні, які ми будемо співати".

Про Майдан

З колишнім ватажком терористів на Донбасі Олександром Захарченком Кобзон, який сам був вихідцем з України (артист народився в 1937 році в Донецькій області), навіть обговорював плани по примиренню України і Росії. Ось тільки сам співак не вірив в примирення і називав Україну "божевільною".

"Ось мені кажуть – можливо, ви візьмете і помирите обидві сторони? А як я їх буду мирити? Тих, хто по той бік, треба лікувати. Ось у мене внучки запитують: діду, скажи, а що взагалі з Україною? Я їм відповідаю: вони зійшли з розуму"

"Майдан українців хвилював, вони самі стали терористами. Я ненавиджу Майдан, і всіх прихильників", – відзначав він в бесіді з журналістами.

Про Україну

Однією з тем, на яку яро любив дискутувати Кобзон, була влада США над "дурнями" в Україні.

Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 року Lenta.Ru

"Україна – це американські маріонетки. Я їх навіть всіх за прізвищами переробив: "дурень" Обама, Петро "потрошенко". Та дурень він, Обама. Він же поліз не тому, що він захищав демократію і найняв цих негідників – "потрошенко", Яценюка та інших", – висловлювався Кобзон.

"Для мене не існує України, в якій існує фашистський режим, тому я не хочу бути почесним громадянином".

Відзначимо, з огляду на антиукраїнську позицію в Україні щодо соратника терористів були застосовані санкції: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також позбавлення державних нагород. Коли ж артиста запитали, якої він про це думки, той заявив, що нагороди йому свого часу давала "інша Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Йосип Кобзон помер 30 серпня в Москві у віці 80 років. Перед цим він добу пролежав у комі.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання. У нього був рак четвертої стадії.

Читайте також на OBOZREVATEL, як Кобзон незадовго до смерті накинуввся з критикою на "Миротворець" – український добровольчий центр, що фіксує злочини проти національної безпеки України.

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