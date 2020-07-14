Кобзон підтримував зв'язок з ОЗУ і "мафією": в мережі спливло цікаве фото

Відомий радянський і російський співак, депутат Державної думи РФ Йосип Кобзон, який помер 30 серпня 2018 року, мав зв'язок з однією з найвідоміших ОЗУ "Центрові".

Знімок російських злочинців, датований 1993-1994 роками, опублікував Telegram-канал "Дев'яності".

Так, згідно з даними каналу, фото було зроблене під час закритого банкету в ресторані "Космос" (г. Екатеринбург, РФ). На кадрі Кобзон обіймається з членами ОЗУ.

ОЗУ "Центрові" і Йосип Кобзон, банкет в "Космосі" Telegram-канал "Дев'яності"

Відзначимо, ОЗУ "Центрові" – одне з найпотужніших організованих злочинних угруповань Росії початку 1990-х років. Воно контролювало центр Єкатеринбурга, через що і отримало свою назву. Її створила група карткових шулерів, які "працювали" в підвалах відомого ресторану "Космос". У числі організаторів "Центрових" було багато представників ассирійської діаспори, які користувалися підтримкою знаменитого московського злодія в законі Аслана Усояна, відомого як Дід Хасан. Лідером угруповання став Олег Вагін (успішний боксер в суперлегкій вазі), який створив свій початковий капітал, займаючись дрібними валютними махінаціями і грою в карти.

На піку своєї діяльності під контролем угруповання були військово-промисловий комплекс Єкатеринбурга, а також частина металургійного комплексу. "Центрові" вийшли на міжнародний рівень, контактували з представниками міжнародної злочинності. Учасники угруповання поставляли зброю до Угорщини і вели законний бізнес в Бельгії. У "Центрову ОЗУ" входило кілька сотень людей, в тому числі ветерани війни в Афганістані, колишні співробітники МВС і КДБ.

Йосип Кобзон Антикор

Нагадаємо, чутки про те, що Кобзон був тісно пов'язаний з російською мафією, ходили з 90-х років. Сам же співак не заперечував, що у нього є тісні зв'язки в різних колах, і він був частим гостем на "бандитських корпоративах". У 1994 році газета "Комерсант" навіть привласнила співакові титул "авторитет року". При цьому Кобзон завжди намагався підкреслити, що тримав з злодіями дистанцію.

В приналежності до кримінального світу Кобзона звинувачувало і ФБР, котре в 1995-му заборонило йому в'їзд в Сполучені Штати Америки. Представники федеральної служби повідомили про причетність артиста до торгівлі зброєю і наркотиками, а також у зв'язках з російською мафією.

Йосип Кобзон і "авторитет" Тайванчик антикор

У 1999 році на Кобзона було скоєно замах. Тоді вибухівку потужністю в 5 кг тротилу заклали в офісі співака біля Кремля у Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон володів нерухомістю та автомобілем на загальну суму понад $13 млн. На спадщину претендували його вдова Нінель і двоє дітей.