Княгиня Монако збрила частину волосся і вийшла на публіку: шанувальники її розкритикували

42-річна княгиня Монако Шарлен з'явилася на публіці в новому іміджі, який здивував її шанувальників. Зокрема, жінка збрила частину волосся, а також змінила його колір.

Шарлен відвідала ярмарок різдвяних подарунків у палаці Монако в Монте-Карло разом зі своїми дітьми. Відповідні знімки опублікували на сторінці в Instagram DNARoyals (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Так, княгиня продемонструвала новий колір волосся – мелірування і збрила лівий бік голови й потилицю. Варто зазначити, що раніше Шарлен робила стрижку в стилі "боб" і мала блондинистий відтінок.

Княгиня Монако Шарлен з'явилася на публіці в новому іміджі Instagram DNARoyals

Княгиня Шарлен збрила частину волосся Instagram DNARoyals

Княгиня Шарлен кардинально змінила імідж Instagram DNARoyals

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на такий зухвалий імідж княгині. Багато фанатів розкритикували її вчинок і сказали, що їй зовсім не личить такий образ.

"Вона зійшла з розуму!"

"Я вважаю, що це жахливо. Волосся – це рамка обличчя"

"Я шокована…"

"У неї жахливе волосся... Господи, і вона принцеса..."

Фанати розкритикували вчинок княгині Шарлен Скриншот

Княгиню Шарлен засипали негативними коментарями Скриншот

У мережі вважають, що Шарлен не личить такий образ Скриншот

Нагадаємо, що Шарлен – княгиня Монако, дружина Альбера II, князя Монако. Професійна плавчиня, виступала на Олімпійських іграх та інших змаганнях за ПАР.

Княгиня Шарлен вийшла на публіку з новою зачіскою Instagram DNARoyals

Княгиня Шарлен на ярмарку різдвяних подарунків Instagram DNARoyals

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон здивувала шанувальників зміною іміджу. Зокрема, вона з'явилася з новою стрижкою й кольором волосся.