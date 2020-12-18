Княгиня Монако збрила частину волосся і вийшла на публіку: шанувальники її розкритикували

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Княгиня Монако збрила частину волосся і вийшла на публіку: шанувальники її розкритикували

42-річна княгиня Монако Шарлен з'явилася на публіці в новому іміджі, який здивував її шанувальників. Зокрема, жінка збрила частину волосся, а також змінила його колір.

Шарлен відвідала ярмарок різдвяних подарунків у палаці Монако в Монте-Карло разом зі своїми дітьми. Відповідні знімки опублікували на сторінці в Instagram DNARoyals (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Так, княгиня продемонструвала новий колір волосся – мелірування і збрила лівий бік голови й потилицю. Варто зазначити, що раніше Шарлен робила стрижку в стилі "боб" і мала блондинистий відтінок.

Княгиня Монако Шарлен з'явилася на публіці в новому іміджі
Княгиня Шарлен збрила частину волосся
Княгиня Шарлен кардинально змінила імідж

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на такий зухвалий імідж княгині. Багато фанатів розкритикували її вчинок і сказали, що їй зовсім не личить такий образ.

  • "Вона зійшла з розуму!"

  • "Я вважаю, що це жахливо. Волосся – це рамка обличчя"

  • "Я шокована…"

  • "У неї жахливе волосся... Господи, і вона принцеса..."

Фанати розкритикували вчинок княгині Шарлен
Княгиню Шарлен засипали негативними коментарями
У мережі вважають, що Шарлен не личить такий образ

  • Нагадаємо, що Шарлен – княгиня Монако, дружина Альбера II, князя Монако. Професійна плавчиня, виступала на Олімпійських іграх та інших змаганнях за ПАР.

Княгиня Шарлен вийшла на публіку з новою зачіскою
Княгиня Шарлен на ярмарку різдвяних подарунків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон здивувала шанувальників зміною іміджу. Зокрема, вона з'явилася з новою стрижкою й кольором волосся.

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