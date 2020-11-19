Книга Барака Обами встановила рекорд у США: він обігнав свою дружину

Експрезидент США Барак Обама випустив свою книгу під назвою "Земля обітована" (A Promised Land), яка побила рекорд продажів за першу добу.

У ній описано весь шлях у політиці Обами, передає "CNN".

Як стало відомо, в Канаді й США за один день придбали 887 тисяч примірників.

Крім того, навіть в одному з магазинів Вашингтона опівночі почали продавати копії "Землі обітованої". Книгопродавці стверджують, що вона буде лідирувати з продажу протягом усього курортного сезону.

Варто зазначити, що книга експрезидента також обійшла з продажу бестселер його дружини Мішель Обами "Становлення" – 725 тисяч копій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своїй книзі "Земля обітована" (A Promised Land) колишній глава Білого дому писав про Росію та її президентів Володимира Путіна і Дмитра Медведєва.