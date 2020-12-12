Пішла епоха: Віктюк, Жванецький, Коннері та інші знаменитості, які померли 2020 року

Борис Клюєв, Михайло Жванецький, Шон Коннері, Кензо Такада, Енніо Морріконе та інші знаменитості не змогли пережити цей рік.

2020 рік запам'ятається не досягненнями й успіхами у світі шоу-бізнесу, а величезними втратами. Він став по-справжньому скорботним через величезну кількість смертей, з якими зіткнулися віч-на-віч люди різного віку, статусу та становища. Цією добіркою OBOZREVATEL вшанував пам'ять зірок, які пішли 2020 року.

Борис Клюєв

Народний артист й актор театру і кіно Борис Клюєв помер 1 вересня після двох років боротьби з раком легенів. Зірка "Вороніних" продовжував працювати на сцені до останнього, а думка про те, що життя може обірватися в будь-яку хвилину, не могла змусити кинути улюблену справу. На його похорон прийшли не тільки колеги, але й шанувальники, а також студенти, яких він навчав акторської майстерності.

Борис Клюєв. rbc.ru

Михайло Жванецький

Символ одеського гумору і літописець парадоксів радянського побуту Михайло Жванецький помер 6 листопада. На момент смерті йому було 86 років. Жванецький провів пів століття на сцені та за цей час запам'ятався своїм розумним і поетичним гумором та афоризмами на всі випадки життя.

Мислити так важко, тому більшість людей судить.

Краще промовчати і здатися дурнем, ніж заговорити і не залишити щодо цього ніяких сумнівів.

Що наше життя: якщо не звикнеш – здохнеш, якщо не здохнеш – звикнеш.

Краще з любов'ю займатися трудом, ніж з трудом займатися любов'ю.

Життя як рояль: клавіша біла, клавіша чорна... кришка.

Михайло Жванецький. kino-teatr.ru

Галина Поліванова

Українська оперна співачка Галина Поліванова пішла з життя 6 грудня в Одесі. Їй було 92 роки. Звання народної артистки України отримала ще 1963 року. Поліванова виступала на сцені в багатьох містах України та за кордоном, а також навчила чимало відомих артисток, серед яких Людмила Довгань, Тетяна Анісімова і Лариса Зуєнко.

Галина Поліванова. Odessa Online

Роман Віктюк

Відомий театральний режисер захворів на коронавірус. 27 жовтня його госпіталізували в Москві з підтвердженим діагнозом. Віктюк раптово помер, коли вже видужував і готувався до виписки. Як повідомили лікарі, причиною стала тромбоемболія. Роман Віктюк залишив величезний слід у театральній справі. На його рахунку понад 250 вистав, створених у театрах Росії, України, Литви, Латвії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.

З двох діамантів вище цінується той, який має червоточину, а не той, у якого всі грані однакові.

Антитеза кохання – не ненависть, а смерть. Це її виворітна поверхня. Всякий, хто прочитав Шекспіра і Есхіла, це знає.

Життя людини визначено, треба тільки вміти розгадати свій небесний шифр.

Роман Віктюк. culture.ru

Олег Модзелевський

Український актор театру і кіно Олег Модзелевський пішов із життя у 66 років. Модзелевський був віруючою людиною і запам'ятався тим, що часто грав священнослужителів. Так, характерні ролі у нього були в серіалах "Я подарую тобі світанок", "Порох і дріб" і у фільмі "Биття серця".

Олег Модзелевський. Facebook фотохудожника Сергія Рижкова

В'ячеслав Войнаровський

Відомий оперний співак і зірка "Кривого дзеркала" В'ячеслав Войнаровський помер вночі 24 вересня у себе вдома. Йому було 75 років. Войнаровський виступав з оперними партіями Труффальдіно в "Любові до трьох апельсинів" Сергія Прокоф'єва, Барона Каллоандро в "Прекрасна мельничиха" Джованні Паїзієлло, Трике в "Євгенії Онєгіні" Петра Чайковського і багатьох інших.

В'ячеслав Войнаровський. rbc.ru

Тереза Перета

Народна артистка України Тереза Перета провела понад пів століття на сцені Франківського драматичного театру. На її рахунку сотні театральних ролей. Перета запам'яталася глядачам своєю майстерністю та харизмою.

Тереза Перета. galychyna.if.ua

Армен Джигарханян

Народний артист СРСР помер 14 листопада у віці 85 років через відмову нирок. Багато хто пам'ятає Джигарханяна за такими фільмами, як "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Ширлі-мирлі", "Місце зустрічі змінити не можна" і "Собака на сіні".

Армен Джигарханян. rbc.ru

Борис Плотников

71-річний народний артист Росії і знаменитий актор, який зіграв Борменталя в "Собачому серці", помер від коронавірусу після тижня перебування під штучною вентиляцією легенів. Про його смерть стало відомо 2 грудня.

Борис Плотников. rbc.ru

Чедвік Боузман

43-річний актор буквально тільки цього року став популярним у світі. Зірка "Чорної пантери" помер у серпні від раку товстої кишки. Відомо, що Боузман боровся з онкологією протягом чотирьох останніх років. Вже посмертно Чедвік був удостоєний нагороди "Герой всіх часів" на церемонії вручення MTV Movie & TV Awards 2020.

Чедвік Боузман. itc.ua

Шон Коннері

Культовий актор, який зіграв Джеймса Бонда, помер уві сні від пневмонії та серцевої недостатності 31 жовтня. Він пішов із життя у віці 90 років у своєму маєтку на Багамах. За свою кар'єру Шон Коннері знявся в 70 фільмах, проте найбільшу популярність йому принесла роль Агента 007 у семи фільмах про Джеймса Бонда, в яких Коннері знімався в період з 1962 до 1983 року.

Я думаю, що якщо не ставитися до життя з гумором, то воно зведе вас із розуму.

Я вважаю, якщо волосся починає випадати ще в молодості, то вікові проблеми переносяться легше.

І хоча ноги мої втомилися, серце – ні.

Шон Коннері. Instagram Шона Коннері

Кензо Такада

У жовтні 2020 року світ моди втратив знаменитого дизайнера одягу Кензо Такада. Він помер у віці 81 рік від ускладнень коронавірусу. У 80-х роках Кензо один із небагатьох виступав за демократизацію одягу. Родзинкою модного будинку Кензо стали яскраві графічні принти.

Треба бути допитливим і робити тільки те, що подобається, навіть якщо це не приносить грошей.

Тілу потрібен простір. Як у фізичному, так і в духовному сенсі.

Коли ти змушений реагувати на тенденції, які тобі не дуже близькі... це позбавляє свободи. Мода – це календар, завжди треба чітко слідувати розкладу.

Я завжди захоплювався роботами Іва Сен-Лорана, але моїм старшим братом був Карл Лагерфельд.

Мода як їжа. Не потрібно дотримуватися одного і того самого меню щодня.

Кензо Такада. Reuters

Даяна Рігг

Зірка " Гри престолів " і бондіани померла у 82 роки від раку 10 вересня. Актриса стала відома у світі після ролі у фільмі "На секретній службі Її Величності", де Рігг зіграла роль єдиної дружини Джеймса Бонда. У 60-ті роки Даяна Рігг знімалася в популярному телесеріалі "Месники". Удостоєна нагороди Еммі, двох нагород BAFTA і навіть Ордена Британської імперії.

Даяна Рігг. pikabu.ru

Девід Пол

6 березня покинув світ зірка "няньок" Девід Пол. Йому було 62 роки. Найбільшу популярність актор отримав у 80-х-початку 90-х років разом із братом-близнюком Пітером. Вони разом знялися у фільмах "Варвари" Руджеро Деодато і "Няньки". Девід Пол також професійно займався фотографією і провів багато років з іншого боку камери, знімаючи бодібілдерів.

Девід Пол. lifestyle.24tv.ua

Енніо Морріконе

У липні в 91-річному віці з життя пішов італійський композитор Енніо Морріконе. Морріконе написав хіти для багатьох відомих кінокартин, серед яких "Одного разу в Америці", "Хороший, поганий, злий", "За жменю доларів" та інших, за що удостоївся двох премій " Оскар " за музику.

Енніо Морріконе. dailystorm.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі "Люди року 2020" за версією People. У топ потрапили такі представники світового шоу-бізнесу, як Селена Гомес, Джордж Клуні та інші.