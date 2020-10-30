Клопотенко про Олену Зеленську: на неї впав тягар відповідальності, вона цього не хотіла

Відомий український ведучий і кулінар-реформатор Євген Клопотенко розповів про те, яке враження на нього справляє перша леді України Олена Зеленська.

Такими подробицями він поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Антипод". За його словами, Зеленська – дуже сильна жінка, але в деяких моментах їй важко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Її спроба змінити щось – це дуже круте бажання. Але мені здається, що їй дуже важко, оскільки на неї впав такий тягар відповідальності. Олена світла людина, яка займається дітьми, але тепер їй важко, тому що в неї вантаж відповідальності. Вона, мабуть, тепер просто не може піти поїсти, тому що її життя кардинально змінилося", – сказав Клопотенко.

Євген Клопотенко заявив, що Олена Зеленська дуже сильна жінка ZIK.ua

Крім того, він додав, що якби вона дуже хотіла бути президентом, то вже давно б проявляла свою активність.

"Але вона дуже відповідальна і у неї є хороша команда. Там усі активні, тямущі люди. У мене немає жодного сумніву, що те, що вони роблять, – це дуже позитивні речі", – зауважив ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Клопотенко розповів про своє ставлення до РФ і про те, чому не спілкується з росіянами.