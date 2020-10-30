Клопотенко про Олену Зеленську: на неї впав тягар відповідальності, вона цього не хотіла

Софія Ковнір Люди 17:03, 30.10.2020 Оновлено: 17:18, 30.10.2020

Відомий український ведучий і кулінар-реформатор Євген Клопотенко розповів про те, яке враження на нього справляє перша леді України Олена Зеленська.

Такими подробицями він поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Антипод". За його словами, Зеленська – дуже сильна жінка, але в деяких моментах їй важко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Її спроба змінити щосьце дуже круте бажання. Але мені здається, що їй дуже важко, оскільки на неї впав такий тягар відповідальності. Олена світла людина, яка займається дітьми, але тепер їй важко, тому що в неї вантаж відповідальності. Вона, мабуть, тепер просто не може піти поїсти, тому що її життя кардинально змінилося", – сказав Клопотенко.

Євген Клопотенко заявив, що Олена Зеленська дуже сильна жінка
ZIK.ua

Крім того, він додав, що якби вона дуже хотіла бути президентом, то вже давно б проявляла свою активність.

"Але вона дуже відповідальна і у неї є хороша команда. Там усі активні, тямущі люди. У мене немає жодного сумніву, що те, що вони роблять, це дуже позитивні речі", – зауважив ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Клопотенко розповів про своє ставлення до РФ і про те, чому не спілкується з росіянами.

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