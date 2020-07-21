Кліп російської групи Little Big побив рекорд "Євробачення"
Ролик на пісню Uno рейв-групи Little Big, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні-2020 року, набрав понад 134 млн переглядів за 4 місяці.
Як повідомили на сторінці гурту в Instagram, таким чином було встановлено рекорд за кількістю переглядів кліпів учасників Євробачення на офіційному YouTube-каналі музичного конкурсу (ролик дивіться нижче).
Попереднім рекордсменом був кліп ізраїльської співачки Нетти Барзілай на пісню Toy – за два роки він набрав 133 млн переглядів. Організатори музичного конкурсу відзначили, що межу в 100 мільйонів переглядів перетинали тільки два рази.
У лідери за кількістю переглядів увійшли також кліп співачки з Німеччини Лєни Майєр-Ландрут на пісню Satelite (64 млн переглядів) і відео на пісню Allez Ola Olе французького виконавця Джессі Матадора (61 млн переглядів).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілля Прусікін, лідер групи Little Big, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні 2020, не хоче брати участь у музичному конкурсі в наступному році. Він заявив, що є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.