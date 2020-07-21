Кліп російської групи Little Big побив рекорд "Євробачення"

Ролик на пісню Uno рейв-групи Little Big, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні-2020 року, набрав понад 134 млн переглядів за 4 місяці.

Як повідомили на сторінці гурту в Instagram, таким чином було встановлено рекорд за кількістю переглядів кліпів учасників Євробачення на офіційному YouTube-каналі музичного конкурсу (ролик дивіться нижче).

Попереднім рекордсменом був кліп ізраїльської співачки Нетти Барзілай на пісню Toy – за два роки він набрав 133 млн переглядів. Організатори музичного конкурсу відзначили, що межу в 100 мільйонів переглядів перетинали тільки два рази.

У лідери за кількістю переглядів увійшли також кліп співачки з Німеччини Лєни Майєр-Ландрут на пісню Satelite (64 млн переглядів) і відео на пісню Allez Ola Olе французького виконавця Джессі Матадора (61 млн переглядів).

Ролик групи Little Big на пісню Uno набрав рекордну кількість переглядів Instagram @littlebigband

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілля Прусікін, лідер групи Little Big, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні 2020, не хоче брати участь у музичному конкурсі в наступному році. Він заявив, що є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.