Кліп гурту Twenty One Pilots потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Кліп гурту Twenty One Pilots на пісню Level Of Concern внесли до Книги рекордів Гіннеса як найдовше музичне відео в історії. Його тривалість – 178 днів.

Так, в червні 2020 року колектив запустив проєкт спільно зі своїми шанувальниками. Кожен з них міг записати та завантажити власний музичний ролик на сайт гурту. Адміністратори регулярно додавали відео до музичного кліпу, який не зупинявся ні на хвилину. У ньому вмістилося понад 162 тисяч робіт фанатів, повідомляє видання World News Era (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Гурт Twenty One Pilots pinterest.com

Спочатку планувалася нескінченна музична трансляція. Однак 16 грудня її випадково перервали. Відео стало найдовшим музичним кліпом тривалістю у 178 днів або 4264 годин.

Гурт Twenty One Pilots tampabay.com

До речі, потрапивши до Книги рекордів Гіннесса, Twenty One Pilots витіснили попереднього рекордсмена – Фарелла Вільямса та його 24-годинне відео на пісню Happy. Зараз запис трансляції недоступний, однак шанувальники гурту сподіваються, що згодом він з'явиться в мережі.

Twenty one pilots – Level of Concern (офіційний кліп)

Як повідомляв OBOZREVATEL, віртуальний концерт британської співачки Дуа Ліпи Studio 2054, який відбувся 27 листопада, встановив рекорд онлайн-трансляцій – шоу подивилися понад п'ять мільйонів осіб у всьому світі.