Климова назвала справжні причини розлучення з Гелою Месхі

42-річна російська актриса Катерина Климова відверто розповіла про причини розлучення з 34-річним актором Гелою Месхі в 2019 році після чотирьох років шлюбу.

В інтерв'ю для передачі "Доля людини" на телеканалі "Росія 1" знаменитість зізналася, що з такою жінкою, як вона, дуже складно знаходитися поруч.

Гела Месхі та Катерина Климова vokrug.tv

"Йому здалося, що щось заважає йому реалізуватися. Ми зрозуміли, що, напевно, нам треба трохи розійтися, відпустити один одного, щоб зрозуміти, чи так нам здається. Вік – це навіть не та причина. У нас не було скандалу, ми ніяк один одного не образили. Щоб не ламати один одного, ми вирішили взяти паузу. Взагалі, з такою жінкою, як я, дуже складно знаходитися поруч. Мене практично ніколи немає, я дуже багато працюю. Цілодобово займаюся або своєю сім'єю, або кар'єрою, а все інше, в тому числі й чоловік, він, виходить, повинен вставати в якусь чергу. Це неправильно. Не кожен чоловік захоче існувати з такою жінкою, миритися з цим", – говорить Климова.

Гела Месхі та Катерина Климова express-novosti.ru

За словами актриси, вона не хотіла, щоб Месхі асоціювали з нею:

"Ми вирішили розійтися, щоб кожен поборов в собі свого дракона. Щоб не навішувати на партнера якихось ярликів, яких він не заслуговує. Я хочу, щоб Гела встав на ноги, щоб він відчув свою впевненість, знайшов себе. Щоб його не асоціювали зі мною".

Гела Месхі та Катерина Климова eva.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова показала зворушливі фото з чотирирічною дочкою Белою.