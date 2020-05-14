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14 травня • оновлено в 17:16
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Клава Кока відверто розповіла про розрив з коханим

2.4т
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Популярна російська співачка, представниця музичного лейбла Black Star Клава Кока розлучилася з хлопцем.

Про це артистка розповіла в новому інтерв'ю для Youtube-шоу "Новая школа". Зазначимо, що пара зустрічалася п'ять років (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Клава Кока

Клава Кока

Скріншот з відео

"У мене бувають прекрасні дні та сумні дні. Мені було дуже самотньо, я розлучилася з хлопцем, своїм великим коханням. Ми були разом п'ять років і розійшлися з моєї ініціативі. Тоді я записала пісню "Одинокий человек", – зізналася співачка.

До речі, причину розставання Клава не назвала, зазначивши лише те, що "це сумна історія". Вона також підкреслила, що це було зважене та доросле рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська розповіла, як ледь не розлучилася з артистом.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо оно у росейских животных одни собачьи клички!
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Корни покрась...чуча
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