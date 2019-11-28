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29 листопада • оновлено в 11:06
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Популярний китайський актор помер на зйомках: відео останніх моментів життя

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У мережу потрапило відео останніх моментів життя тайваньсько-канадського актора і моделі Годфрі Гао, який помер після 17 годин зйомок в спортивному реаліті-шоу Chase Me.

Відповідний ролик був опублікований виданням Mirror. Зазначається, що Гао не стало через інфаркт. На відео видно, як втомлений актор біг з останніх сил, все уповільнюючи швидкість (щоб переглянути запис, доскрольте новину до кінця).

Годфрі Гао

Годфрі Гао

Фото: mirror.co.uk

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Після того, як Гао піднявся на узвишшя, він зупинився і раптово впав, знепритомнівши. За словами видання, під час зйомок артист нібито застудився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 листопада, помер відомий актор кіно, а також Національного театру російської драми імені Лесі Українки Давид Бабаєв.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Китай
Тег
смерть
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